El Polisario califica de "refrito" lleno de "arrogancia" la postura de Marruecos frente a De Mistura

El Frente Polisario ha tildado este viernes de "refrito" repleto de "intransigencia y arrogancia" la declaración del Gobierno de Marruecos en la víspera tras reunirse con el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, y ha reclamado al Consejo de Seguridad que asuma sus responsabilidades. Para el Frente Polisario, la postura de Marruecos demuestra "una vez más" que "no tiene ninguna voluntad política de avanzar hacia una solución justa y duradera para la descolonización del Sáhara Occidental". En ese sentido, ha hecho un llamamiento al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que asuma su responsabilidad frente a "la agresión y la escalada perseguidas por el estado ocupante de Marruecos, especialmente tras su ruptura y torpedeo del acuerdo de alto el fuego del 13 de noviembre de 2020". A su vez, el Polisario acusa a Marruecos de utilizar la visita de De Mistura para "engañar" a la opinión pública a través de una supuestas "condiciones" que no son más que "pretextos" con los que "burlar" las resoluciones del Consejo de Seguridad, entre ellas la de reanudar las negociaciones sin condiciones previas. El Polisario responde así a la declaración del Gobierno de Marruecos tras el encuentro que mantuvo con De Mistura, quien ha estado esta semana de gira oficial por la región, a fin de relanzar la fórmula de la ONU sobre el Sáhara Occidental. La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.