El cambio climático también impacta en la actividad terrorista

Las alteraciones en los patrones climáticos inducidos por el cambio climático están contribuyendo a cambios en la ubicación de la actividad terrorista. Un estudio exploratorio dirigido por el Dr. Jared Dmello, experto en extremismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Adelaida (Australia), encontró que algunas variables climatológicas afectaban la actividad terrorista en la India. "Los análisis de idoneidad indican que todas las variables climatológicas analizadas (temperatura, precipitación y elevación) se relacionan con patrones cambiantes de actividad terrorista", dice el Dr. Dmello en un comunicado. "La densidad de población de los centros urbanos ha aumentado cada vez más, particularmente en espacios con climas favorables, y algunas de las áreas más remotas que alguna vez fueron utilizadas por extremistas han experimentado climas cada vez más dinámicos que ya no son aptas para la habitación humana, lo que obliga a estos grupos a migrar a otros lugares". No fue sólo la intensidad de estas variables climatológicas lo que llevó a los terroristas a trasladarse a nuevos lugares, sino que este cambio de actividad terrorista también fue estacional. "Esta investigación muestra que detener los efectos dañinos del cambio climático no es sólo una cuestión ambiental sino que está directamente relacionada con la seguridad y la defensa nacional", dice el Dr. Dmello, quien recientemente fue anunciado como el ganador inaugural del Premio a la Carrera Temprana de la Sección de Seguridad y Prevención del Delito de la Academia de Ciencias de Justicia Penal. "En este estudio, nos centramos en el lugar del ataque, pero los datos también sugieren que otras formas de comportamiento extremista, como el lugar de adiestramiento, probablemente también estén cambiando en respuesta al cambio climático". El estudio, publicado en el Journal of Applied Security Research, se centró en la actividad terrorista en la India entre 1998 y 2017, un período durante el cual hubo 9.096 incidentes terroristas registrados por la Base de datos global sobre terrorismo. "Las temperaturas medias en la India alcanzaron niveles récord durante los 20 años que duró nuestro estudio", afirmó el Dr. Dmello. "Este período de tiempo representa un rango lo suficientemente amplio como para demostrar el cambio climático, al mismo tiempo que se aprovechan los datos confiables más recientes que cubren tanto el cambio climático como las dimensiones del extremismo para el país". Esta comprensión nueva y en evolución de cómo el cambio climático afecta los patrones de terrorismo es un conocimiento importante para que los gobiernos de todo el mundo, incluido el de Australia, sirvan de base para las estrategias de defensa y seguridad nacional. "Si bien el terrorismo y el extremismo violento se manifiestan de manera diferente en Australia, con niveles de ataques mucho más bajos que en India, la radicalización sigue siendo un desafío importante aquí y el gobierno australiano ha establecido como una prioridad nacional", dice el Dr. Dmello. "Para mitigar eficazmente la radicalización, otras cuestiones críticas, como la falta de vivienda, la inseguridad alimentaria, las crisis de agua y energía y una mayor equidad social, son esenciales para garantizar un espacio más seguro para todos nosotros". El Dr. Dmello, que se incorporó a la Universidad de Adelaida a principios de 2024, también coeditó recientemente un libro que examina la seguridad en el Ártico desde una perspectiva multidisciplinaria y continuará su investigación sobre el terrorismo y el extremismo en el contexto australiano. "Algunos de mis proyectos recientes han tratado de comprender cómo los problemas emergentes impactan la radicalización aquí en Australia en un esfuerzo por encontrar formas de asociarse con el gobierno y las fuerzas del orden para evitar el compromiso con ideologías extremistas", dice. "También estoy interesado en ampliar mi investigación en esta área para investigar el papel de las desigualdades en materia de agua y alimentos en la radicalización en todo el mundo".