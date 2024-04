Diego Lainez asegura que desde que dejó al Betis se volvió más versátil

Monterrey (México), 5 abr (EFE).- Diego Lainez aseguró este viernes que desde que dejó el año pasado al Real Betis para unirse a los Tigres UANL ha aprendido a ser un jugador más versátil.

“He mejorado en muchos aspectos, puedo ser ofensivo como extremo, pero aquí me piden más sacrificio, guardar el orden, eso me permite también participar como carrilero. Gracias a esa versatilidad, he tenido más opciones en mi juego. Mejoré no sólo mis virtudes, sino en lo que muchas veces no hacía antes", explicó en una rueda de prensa.

Lainez, de 23 años, fichó por el Betis en enero de 2019 por una cifra récord en el mercado mexicano de 14 millones de euros.

Sin embargo, su paso por el cuadro sevillano no correspondió a la fama de principal figura joven del fútbol mexicano. En España actuó en 72 partidos y solo marcó cuatro goles y brindó seis asistencias.

En su paso por Tigres, uno de los clubes con más poder económico y el más ganador de la última década en la liga mexicana, el oriundo de Tabasco tampoco se ha consolidado como un titular.

En el club de Nuevo León, el extremo suma 60 partidos, tres anotaciones, seis pases para gol y un título de liga.

Los Tigres, dirigidos por el uruguayo Robert Dante Siboldi, recibirán este sábado a los Tuzos del Pachuca, en la decimocuarta jornada del torneo Clausura 2024, duelo que podría catapultar a los felinos al segundo lugar de la clasificación.

Junto a ese duelo, los de Siboldi serán anfitriones el próximo martes del Columbus Crew, campeón de la MLS, en el partido de vuelta de esta llave de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, serie que está empatada 1-1.

"La exigencia en Tigres es estar ahí arriba y tratar de estar lo más alto posible en la tabla. Tenemos dos competiciones y les hemos prestado atención”, sentenció Lainez. EFE

rcg/jrg/jl