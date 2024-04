Ucrania pide misiles Patriot a la OTAN en su 75 aniversario: "Salvar vidas depende de ello"

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha pedido este jueves a la OTAN el envío de misiles Patriot, coincidiendo con el 75 aniversario de la fundación de la Alianza, porque "es el único sistema que puede interceptar misiles balísticos" y "salvar vidas ucranianas depende de ello". "No quiero estropear la fiesta, pero por supuesto mi mensaje de hoy es pedir misiles Patriot, porque salvar vidas ucranianas, salvar la economía ucraniana y las ciudades ucranianas depende de la disponibilidad de Patriot y otros sistemas de defensa aérea", ha aseverado Kuleba en el marco de la reunión de ministros de Exteriores que se celebra en la sede la OTAN en Bruselas. "Hablamos de Patriot porque es el único sistema que puede interceptar misiles balísticos y sólo en marzo Ucrania fue alcanzada por 94 misiles balísticos. Proporcionar Patriot depende de los aliados, que tienen de sobra", ha incidido el ministro. No obstante, Kuleba, acompañado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha agradecido sus "esfuerzos" y su "visión de futuro" a la hora de garantizar una financiación y un apoyo sostenibles para Ucrania. "He venido aquí con el telón de fondo de los continuos ataques sin precedentes de misiles y drones de Rusia contra Ucrania", ha lamentado Kuleba, quien ha recordado que esta misma noche, "la ciudad de Járkov ha sido atacada por miles de drones". El ministro ha denunciado que "Rusia destruye sistemáticamente la economía ucraniana, mata a los ucranianos y destruye sus ciudades siguiendo su estrategia rusa de eliminar a Ucrania del mapa".