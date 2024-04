Putin niega que Rusia haya pasado a una economía de guerra "a pesar de las dificultades"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que el país no ha pasado a una economía de guerra "a pesar de las dificultades" a las que se enfrenta el país, que lleva ya más de dos años inmerso en una campaña militar en territorio de Ucrania. "A pesar de todas las dificultades actuales, no vamos a poner la economía en condiciones de guerra", ha aseverado Putin, que considera que actualmente el sistema económico del país se encuentra en una situación "bastante equilibrada". Sin embargo, el mandatario ruso sí que ha reconocido que en los últimos tiempos Moscú ha "concentrado esfuerzos y recursos", tanto financieros como administrativos, en el desarrollo de la industria armamentística, recoge la agencia TASS. Estas palabras de Putin responden a las repetidas afirmaciones lanzadas no solo desde Ucrania, sino también por parte algunos de sus principales socios, como Reino Unido, que aseguran que Rusia ha pasado a una economía de guerra para poder hacer frente a los costes de la invasión de Ucrania.