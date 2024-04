Polonia exige a Israel que se disculpe y compense a los familiares de las víctimas de WCK

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha reprochado este jueves a Israel su manera de tratar la muerte de los siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK) como consecuencia de uno de sus ataques en la Franja de Gaza y ha exigido una disculpa pública y una compensación para los familiares. Tusk se ha dirigido directamente al embajador israelí en Polonia, Yacov Livne, para recomendarle que si decide aparecer en los medios de comunicación sea "para expresar una simple y humana disculpa", recoge el diario 'Rzeczpospolita'. "Después de la tragedia que sufrió nuestro compatriota, muriendo trágicamente en un atentado completamente sin sentido, no hay explicación, no hay forma de justificarlo (...) No acepto en absoluto la forma que tiene el embajador de informar sobre este tema", ha expresado Tusk en una rueda de prensa este jueves. "Esperamos una explicación completa e inmediata de las circunstancias de la tragedia, así como una indemnización para los familiares de las víctimas de este ataque", ha reclamado el primer ministro polaco. Tusk ha subrayado que los representantes de Israel en Polonia deberían respetar las "legítimas emociones de los polacos" y hablar de este asunto de manera "clara y directa", utilizando, ha dicho, "la palabra perdón" y ofreciendo información completa sobre las circunstancias en las que se produjo el mortal ataque. MÁS REPROCHES AL EMBAJADOR ISRAELÍ EN POLONIA Por su parte, el presidente polaco, Andrzej Duda, también ha reclamado que las autoridades israelíes expliquen "con detalle" por qué su Ejército atacó a este vehículo señalizado de la ONG del chef español José Andrés. "Espero, como otros líderes de países cuyos ciudadanos murieron en este ataque, que este asunto sea explicado en detalle", ha dicho Duda, quien ha afirmado no tener duda alguna de que Israel indemnizara a la familia del ciudadano polaco muerto en el ataque. "Se lo deben", ha dicho. "Nuestro ciudadano fue asesinado, sus familiares merecen una compensación por esto y espero que las autoridades israelíes se comporten aquí de manera responsable, honesta y fiable", ha expresado el presidente polaco. Asimismo, también ha criticado la postura del embajador Livne, cuyas declaraciones posteriores a la muerte del ciudadano polaco ha calificado de "no muy afortunadas y escandalosas". "El embajador es el mayor problema para el Estado de Israel en sus relaciones con Polonia. Las autoridades de Israel se comportan y hablan de esta tragedia de manera muy moderada y, en mi opinión, con la debida sensibilidad. Lamentablemente, el embajador no ha sabido mantener tanta delicadeza y sensibilidad", ha dicho. "Dado que Israel no tuvo un representante en Polonia durante mucho tiempo y después de serias conversaciones y negociaciones, acordamos que este representante finalmente estuviera en Polonia", pero "puedo decir que el señor embajador está haciendo más difíciles estas relaciones", ha reprochado.