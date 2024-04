Los Tigres del Norte abren este jueves en Madrid la primera gira española en 14 años, que llega el 12 de abril a Bilbao

El grupo mexicano Los Tigres del Norte inicia este jueves en el WiZink, de Madrid, su primera gira española en 14 años, tour que recalará el 12 de abril en el Bilbao Arena de Miribilla. La banda mexicana, tras 14 años sin visitar España, abre una minigira con cinco fechas que incluye, además de la capital madrileña, citas en A Coruña, Bilbao, Pamplona y Barcelona, donde han colgado el cartel de 'todo vendido'. Tras el recital del Wizink Center de Madrid; mañana viernes estarán en el Coliseum de A Coruña; el 7 de abril en Auditori Forum, Guitar BCN de Barcelona; el 12 de abril, en el Bilbao Arena de la capital vizcaína; y el 13 en el Navarra Arena. El tour se cierra, ya fuera de España, el domingo, 14 de abril, con un concierto en Londres, en el Eventim Apollo Hammersmith, días antes de regresar a Estados Unidos y México, donde continuarán con el tour, con fechas ya cerradas hasta noviembre. 'Los Tigres del Norte' surgieron en 1968 en Rosa Morada, en el estado mexicano de Sinaloa, y desde entonces la banda, formada por primos y hermanos de la familia Hernández Angulo, está encabezada por Jorge Hernández, además de cantante principal, acordeonista. Desde su fundación han grabado más de 55 álbumes y registrado más de 700 canciones, de las cuales han vendido alrededor de 30 millones de copias, además de haber sido galardonados con 7 Premios Grammy y otros 7 Latin Grammy. Afincados en California, donde debutaron dentro de Estados Unidos en una gira por prisiones de dicho estado, el grupo ha sido definido como los reyes de los narcocorridos, aunque ellos prefieren hablar de "corridos, historias de la vida real", tal y como han declarado en público en numerosas ocasiones. Tal y como ellos las describen, sus canciones "no hacen más que contar la realidad y son corridos blancos, diferentes a otros que utilizan palabras duras u ofensivas. Decimos lo mismo con otras palabras". Precisamente de su primer paso por la frontera entre México y Estados Unidos surgió el nombre del grupo, que les fue puesto por el policía de inmigración de la aduana y que, al ver su edad les dijo que a los niños en California se les llamaba cariñosamente trigrillos, por lo que iba a apuntar en el visado de entrada al país Los Tigrillos que van al Norte, que luego se quedó en Los Tigres del Norte. De sus proceso de composición, la banda asegura que es "el pueblo quien nos cuenta historias como si fueran telenovelas, nos mandan cartas y nos piden que las cantemos. No creemos que se exalte un tipo de delincuencia sino que son historias que se cuentan para que tomemos conciencia de lo que está pasando", han afirmado. Sus conciertos acostumbran a ser maratonianos, por encima de las tres horas de duración, durante las cuales no cesan de recibir peticiones de canciones por parte del público que acude a sus recitales, y que les hacen llegar hasta el escenario en notas escritas entre canción y canción. Su primera gira española tuvo lugar en septiembre de 2002. Desde entonces han regresado en sucesivas ocasiones, la última de ellas, en 2010.