Los camioneros amenazan con un paro el próximo lunes ante el incumplimiento del pacto para subir los salarios

Los camioneros de Argentina podrían paralizar su actividad el próximo lunes 8 de abril en caso de que el Gobierno no homologue antes de esa fecha el acuerdo salarial pactado entre empresarios y sindicatos por el que se fijó un incremento del 45% para los meses de marzo y abril. Así lo ha afirmado este jueves el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, el principal sindicato del país, Pablo Moyano, quien también ocupa el cargo de secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. El pacto al que se llegó el pasado marzo establecía un incremento del 45% que se daría en dos tramos. El primero sería en marzo y elevaría el salario de los camioneros en un 25%, mientras que el segundo se debería de ejecutar este abril, y sería de un 20%. "Si el 8 de abril no se confirma este incremento no se va a mover una hoja en todo el país", ha manifestado Moyano en declaraciones televisivas. Este nuevo paro podría coincidir con el cese de actividad de los autobuses en la provincia de Buenos Aires, también fijado para el próximo lunes. Abril ha arrancado con movilizaciones en muchos sectores de actividad del país, y apunta a ser un mes con más protestas en las calles. El pasado miércoles, los trabajadores públicos han celebrado un paro ante el despido previsto de 70.00 empleados de la administración pública, y repetirán lo mismo este viernes. Asimismo, la CGT está estudiando la convocatoria de una movilización general para el próximo 1 de mayo, que coincidiría con la celebración del Día Internacional del Trabajador. "No descartamos nada", ha sostenido el secretario general de la CGT, Héctor Daer, en las últimas horas, mostrándose partidario de generar mayor conflictividad en las calles. Por su parte, el Gobierno ha respondido a este aumento de las movilizaciones con cierta sorpresa, señalando que les llama la atención que "de repente" haya tantas propuestas de paro. "Después de tantos años de inflación y bajos salarios seguimos tratando de entender las razones por las que los sindicatos se duermes y se despiertan", ha vacilado el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni. En sus declaraciones ha criticado que los representantes de los trabajadores hayan estado tanto tiempo sin movilizarse bajo el Gobierno de Alberto Fernández mientras que, apenas un mes después de que Milei asumiese el cargo de presidente, ya tuviera convocado un paro nacional.