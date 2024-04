Lorena Gómez revela cómo fue la fiesta de cumpleaños de Sergio Ramos: "Estuvimos muy a gusto"

Seguimos conociendo detalles de la celebración del 38 cumpleaños de Sergio Ramos el pasado sábado 30 de marzo. Tras conseguir la victoria con el Sevilla FC frente al Getafe, marcando además el único gol del partido, el futbolista soplaba las velas de su tarta con una fiesta en uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz en Madrid, 'Streetxo'. Además de Pilar Rubio, que le dedicó una romántica felicitación en redes sociales dejando claro que están tan enamorados como el primer día una vez superados los rumores de crisis que les persiguieron a finales de 2023, al lado del andaluz en un día tan especial estuvieron amigos como Pablo Motos -'jefe' de la comunicadora en 'El Hormiguero'- o el reportero Quique Jiménez, 'Torito', como él mismo reveló en sus redes sociales. Pero no solo asistieron amigos a la fiesta, ya que Lorena Gómez, pareja de René Ramos -hermano y representante de Sergio- ha confirmado que ellos tampoco se perdieron la celebración. Y a pesar de su discreción en lo que a sus cuñados se refiere, la cantante ha revelado que fue "algo más privadito, pero estuvimos muy a gusto". "Todo está muy bien, de verdad, y siempre hemos estado tranquilos y unidos. Al final yo soy de familia unida, no sé estar sin estar unida en una familia" ha confesado cuando le hemos preguntado por los rumores de crisis ya olvidados entre Sergio y Pilar, y las especulaciones de que la presentadora tendría una mala relación con su familia política. Algo que Lorena ha dejado claro que no es versad.