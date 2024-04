La Reina Letizia recupera su vestido de invitada más especial en la entrega de las Medallas de las BBAA en Cádiz

Tras unas vacaciones de Semana Santa de lo más familiares y tranquilas en el Palacio de La Zarzuela junto a la Princesa Leonor -que también ha tenido tiempo para viajar a Nueva York con un amigo- y la Infanta Sofía, en las que han sorprendido a los madrileños asistiendo a una procesión el pasado Sábado Santo, la Reina Letizia retoma su agenda oficial. Una vuelta al trabajo en compañía del Rey Felipe, con el que ha presidido este miércoles en Cádiz la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2022, que este año han distinguido a personalidades entre las que destacan María Jiménez a título póstumo -su hijo Alejandro Sancho ha recogido el reconocimiento-, Concha Buika, Mario Gas, o Víctor Manuel, que como no podía ser de otra manera ha asistido acompañado por Ana Belén. Un acto en el que la Reina Letizia ha recuperado por fin uno de sus estrenos más aplaudidos de 2023: un vestido 'made in Spain' ideal, favorecedor al máximo, y asequible que es pura inspiración para cualquier evento y que estábamos deseando que volviese a lucir. Un diseño midi estampado en blanco y rosa con hombreras marcadas, mangas liberamente abullonadas, escote en uve y un favorecedor drapeado en la cintura que sienta bien a cualquier tipo de silueta. De la firma española 'Lady Pipa' -la favorita de las millenials- costaba en su día 169,90 euros, aunque se agotó horas después de que lo llevase por primera vez su Majestad. ¡Y no nos extraña porque es un vestido de invitada perfecto! Y un año después de su estreno, ha decidido darle una segunda vida en uno de los actos más especiales de su agenda, la entrega de las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artes. De lo más sonriente y cercana, Doña Letizia ha combinado su modelazo con unos salones destalonados de piel en color frambuesa de Magrit y un bolso blanco de Furla con cadena.