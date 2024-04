Izan Almansa: "Mis próximos sueños son jugar en la NBA algún día y también ganar algo con la selección"

El pívot español Izan Almansa no esconde que tiene entre sus próximos sueños "jugar en la NBA algún día y también ganar algo con la selección" y tiene claro le da igual la franquicia que le pueda elegir en el próximo 'Draft' porque donde vaya irá a "darlo todo". "Mis próximos sueños son jugar en la NBA algún día y llegar lejos en el baloncesto, y también con la selección poder ganar algo", señaló Almansa a los medios tras recoger el Premio Princesa Leonor, que se concede al mejor deportista menor de 18 años, de los Premios Nacionales del Deporte 2022. El murciano irá al próximo 'Draft', pero no está preocupado por su lugar. "No lo sé, donde sea, la verdad. Estoy muy ilusionado ahora con esta etapa, que es entrenar y trabajar. Dónde me cojan voy a darlo todo y dar lo mejor de mí para ser lo mejor posible", expresó. El pívot celebró su año en la Liga de Desarrollo de la NBA con el Ignite. "La verdad es que ha sido una muy buena experiencia, he aprendido mucho jugando en la G-League y con compañeros así, me ha servido de mucho", confesó. Tampoco pierde de vista la selección que dirige Sergio Scariolo y que, dado que está dentro del programa de la FEB 'Golden Boys 2.0' ya le ha llamado para ir a algunos entrenamientos. "Cuando estuvimos con la selección estuvimos hablando y dijo que nos estaría siguiendo durante el año. Es muy cercano y me ayudó mucho", apuntó Almansa. El jugador de 18 años se mostró "muy feliz y muy orgulloso" de haber recibido este premio tras un año donde se proclamó subcampeón del mundo con la Sub-17 y campeón de Europa con la Sub-18, siendo elegido en ambas citas como el 'Jugador Más Valioso' (MVP). "Estaba un poco nervioso, pero me ha hecho mucha ilusión. El 2022 lo recuerdo con mucha ilusión, sobre todo el primer Mundial en Málaga y sin esperarnos todo lo que iba a pasar. Fue una gran experiencia y luego ganar el Europeo me hizo mucha ilusión. Si me lo llegan a decir no me lo hubiera creído", admitió.