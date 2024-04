Gruconsa abre una "auditoría interna exhaustiva" para comprobar los contratos relacionados con la RFEF

La empresa de construcción Gruconsa, que trabajó con la Real Federación Española de Fútbol en la reforma de La Cartuja, confirmó que ha realizado obras a instancias de la entidad federativa "entre 2019 y 2023 por más de 3 millones de euros" y aseguró que "colabora con la autoridad judicial", aunque ha abierto "una auditoría interna exhaustiva para comprobar los contratos" con la RFEF, los cuales "no han disparado" sus resultados, según un comunicado. Rubiales, en la entrevista de este miércoles en La Sexta, negó cualquier relación con Gruconsa, así como irregularidades en los contratos con el Estadio de La Cartuja. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicó en su informe que la constructora desvió a una sociedad --Dismatec-- controlada por Francisco Javier Martín Alcaide 'Nene', amigo del expresidente, más de 500.000 euros, en lo que entienden que son comisiones ilegales. Ante esta investigación, conocida como el 'Caso Brody', Gruconsa --"con 35 años de historia y con una facturación anual de 30 millones de euros de media-- insistió en que "desde el primer momento, colabora con la autoridad judicial facilitando toda la documentación requerida" por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid). "Gruconsa ha abierto una auditoría interna exhaustiva para comprobar los pormenores de los contratos relacionados con la RFEF y que están en el objeto de la investigación", avanzó la compañía, que explicó que ha realizado obras de rehabilitación de instalaciones a instancias de la Federación "entre 2019 y 2023 por más de 3 millones de euros, IVA no incluido, correspondiendo la mayor parte a la reforma del Estadio de La Cartuja". Además, confirmó que la compañía mantiene una relación laboral con el Ángel González Segura, hermano del exresponsable legal de la RFEF y delegado en la zona sur de Gruconsa. "Fue contratado por sus amplios conocimientos en instalaciones deportivas. Entre las labores de este directivo figura la cartera relacionada con la RFEF", amplió. También relataron su relación con 'Nene', que "desde el año 2018, ha prestado servicios como comercial para la firma dada su dilatada experiencia empresarial y ha realizado además funciones de gestión de las obras contratadas con su colaboración". Según la empresa, su facturación a cargo de las obras para la RFEF ascendió a un total de 49.000 euros, IVA no incluido. "La compañía manifiesta que en todo momento ha confiado en la gestión interna de la entidad respecto a sus procedimientos de contratación y en los controles de auditoría interna de los que disponen", defendió, argumentando que el conjunto de trabajos realizados a la RFEF supone un 2,7% de la facturación total de la empresa entre los años 2019-2023. "Estas cifras evidencian que la cuenta de resultados no se han disparado al calor de estos contratos, sino que obedece a los encargos que recibe de sus clientes como instaladores especializados", agregó. En su comunicado, Gruconsa desmiente también que participe en sociedades, construya o haya realizado obras en la República Dominicana ni en ningún otro país. "La compañía se reserva su derecho a ejercer acciones judiciales contra toda injuria o calumnia al respecto y recuerda que se está ante una fase inicial de la instrucción de un proceso judicial donde rige la presunción de inocencia dentro del Estado de Derecho", concluyó.