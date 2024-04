Google Mensajes planea agregar la conexión satelital con Android 15 para enviar mensajes "a cualquier persona"

Google continúa avanzando en la implementación del soporte para la conexión nativa por satélite en su aplicación de Mensajes, que planea introducir en su próxima actualización del sistema operativo Android 15 y que permitirá enviar mensajes "a cualquier persona" y no solo a los servicios de emergencia. Los mensajes a través de conexión satelital permiten la comunicación sin cobertura ni conexión WiFi y, por tanto, se trata de una función muy útil en contextos concretos en los que el usuario necesita comunicarse y no hay otra opción, como por ejemplo una emergencia en un lugar remoto. Para acceder a esta conexión, actualmente los usuarios con 'smartphones' Android compatibles deben acudir a aplicaciones de terceros. Sin embargo, Google está trabajando para integrar esta función en su propia aplicación de mensajes, tal y como se pudo conocer en agosto del pasado año. El gigante tecnológico continúa avanzando en la integración de la comunicación satelital en su aplicación de Mensajes, tal y como ha podido conocer 9to5Google a través del análisis de la última versión beta de la plataforma. En concreto, según se muestra en las líneas de código de la versión beta 20240329_01_RC00 de Google Mensajes, la compañía adelanta algunas características que se deberán tener en cuenta a la hora de utilizar su aplicación de mensajes con conexión vía satélite. Así, los usuarios deberán estar en un lugar abierto y con "una vista despejada del cielo" para poder comunicarse mediante conexión satelital. Pero no se podrán incluir fotos ni vídeos y, además, este sistema puede ocasionar más tardanza en el envío o la recepción de los mensajes. Otro de los puntos que incluye Google en el código de la aplicación de Mensajes es que, con la conexión vía satélite, se podrán enviar mensajes "a cualquier persona", incluidos los servicios de emergencia. Es decir, Google no solo pretende introducir esta tecnología para situaciones de emergencia, sino que también facilitará la comunicación directamente entre usuarios. Por otra parte, Google planea introducir la conexión vía satélite en la aplicación de Mensajes con Android 15. Según ha podido conocer el medio citado, cuando los usuarios hagan uso de esta tecnología, Google mostrará una notificación de 'Conexión automática al satélite' a nivel de sistema. En dicha notificación se detalla que los usuarios podrán enviar y recibir mensajes sin necesidad de utilizar una red móvil o estar conectado a una red WiFi. También aparece un acceso directo para abrir la aplicación de mensajes y otra opción para obtener más información sobre cómo funciona esta conexión. Asimismo, Google introducirá un icono en forma de satélite en la barra de estado cuando se esté utilizando este tipo de conexión para comunicarse. Con todo ello, según se dio a conocer en agosto del pasado año, Google planea asociarse con Garmin para servirse de su infraestructura y funciones satelitales de cara a ofrecer el servicio de envío de mensajes por vía satelital en los 'smartphones' Android a nivel global, en más de 150 países. TECNOLOGÍA APENAS ADOPTADA La comunicación vía satélite es una característica que otras compañías también están implementando en sus dispositivos. Por ejemplo Apple la introdujo en 2022 con la familia iPhone 14, ofreciendo soporte de comunicación satelital para enviar mensajes de emergencia con el objetivo de facilitar la comunicación en situaciones donde no llega la señal de telefonía móvil. Tras ello, con los nuevos iPhone 15, Apple amplió las opciones de comunicación vía satélite para admitir la asistencia en carretera y la función 'Find My iPhone' para localizar un dispositivo extraviado. Por su parte, Bullit presentó CES 2023 el servicio Bullit Satellite Connect, que habilita la mensajería satelital bidireccional a través de la aplicación OTT 'Bullit Satellite Messenger'. Sin embargo, se trata de una tecnología que los fabricantes de 'smartphones' no han adoptado de forma amplia, como refirió Qualcomm a finales del año pasado, cuando anunció el fin de su colaboración con Iridium. Qualcomm presentó, también en CES 2023, la solución Snapdragon Satellite para habilitar la mensajería vía satélite a través de la red de Iridium en dispositivos Android. Como explicó en su día, posibilita una conectividad global de polo a polo vía satélite que puede utilizar mensajería bidireccional, mensajes de texto SMS y otras aplicaciones de mensajería.