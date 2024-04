El primer ministro de Perú señala que la Fiscalía cerrará el 'caso Rolex' tras escuchar la declaración de Boluarte

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha defendido este jueves que la Fiscalía cerrará las investigaciones del 'caso Rolex' por supuesto enriquecimiento ilícito de la presidenta del país, Dina Boluarte, tras escuchar la declaración de la mandataria, prevista para el viernes. "Este tema de los relojes mañana va a terminar. Mañana la señora presidenta (...) sabrá explicar qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas. Yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación", ha dicho Adrianzén en declaraciones a RPP. Por otro lado, el primer ministro peruano ha reconocido estar "muy preocupado", a la par que sorprendido, por la forma en que se han desarrollado los acontecimientos en las últimas semanas y las pesquisas abiertas contra la mandataria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. "La investigación en general me llamó la atención: sale en las noticias y al día siguiente se abren investigaciones preliminares con una velocidad inusitada", ha relatado el jefe de Gobierno peruano. Por otro lado ha catalogado de "infeliz coincidencia" el hecho de que el Ministerio de Economía transfiriera varios millones de soles peruanos al Gobierno regional de Ayacucho, liderado por Wilfredo Oscorima quien compró un reloj de la marca Rolex el mismo día del cumpleaños de Boluarte y antes de personarse en el Palacio de Gobierno. Boluarte está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones. La Policía y la Fiscalía registraron el fin de semana el Palacio de Gobierno y la residencia personal de la mandataria. Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado, según la investigación, motivo por el que la oposición liderada por el partido Perú Libre --izquierda-- ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral contra Boluarte.