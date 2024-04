Alcaraz: "Indian Wells y Miami, muy positivos en lo tenístico y en lo anímico"

Madrid, 4 abr (EFE).- Carlos Alcaraz, que este jueves recibió el Premio Rey Felipe como mejor deportista español del año 2022, aseguró que emprende la temporada sobre tierra "con muchas ganas y con ilusión", porque los torneos de Indian Wells, que ganó, y de Miami le han dejado sensaciones muy positivas "tanto a nivel tenístico como anímico".

El próximo Roland Garros es un objetivo claro para Alcaraz, que considera que sería "increíble poder ganarlo, aunque sea una vez", aunque él siempre sueña "a lo grande" y las cifras de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic son "un objetivo", aunque "muy, muy lejano".

Respecto a la rivalidad en las próximas semanas con Djokovic y con el italiano Jannik Sinner por el número uno mundial, el premiado indicó que ambos "juegan muy bien en cualquier superficie" y no se siente "favorito para nada" ante ellos.

"Quizás Djokovic esté un poquito menos en forma, pero al final estamos hablando de Novak, que en cualquier momento puede poner su cien por cien y todos sabemos cómo es", afirmó.

"Todos sabemos de la rivalidad que han tenido Roger, Novak y Rafa, y que gracias a que unos han ganado unos torneos, los otros han ido mejorando. Ojalá pueda tener yo esa bonita rivalidad con Jannik, que yo vaya mejorando en función de él y que él me presione para dar mi cien por cien", dijo Alcaraz tras recoger su premio en el Palacio de El Pardo.

Alcaraz aseguró que no sabe nada sobre la participación de Rafael Nadal en los próximos torneos.

"No sé nada de su estado, de cómo está, pero como español seguidor del tenis me preocupa, obviamente, que no pueda aparecer en estos torneos, también sabiendo lo especial y lo importante que es para él", dijo.

"Le deseo que ojalá pueda volver pronto y que, si se pierde Montecarlo, por lo menos pueda estar en los de España (Barcelona y Madrid). Así también los españoles podemos disfrutar de su tenis", apuntó.

En todo caso, Alcaraz incidió en que sería "un sueño" formar pareja de dobles con Nadal en los Juegos Olímpicos de París.

"Como ya he dicho muchísimas veces, Rafa siempre ha sido mi ídolo. Jugar los Juegos Olímpicos para mí es también un sueño, es algo súper ilusionante, tengo muchísimas ganas de ello, y qué mejor manera de debutar en los Juegos que hacerlo en dobles con Rafa. Vamos a ver cómo llegamos tanto él como yo. Todavía quedan cuatro meses. Todo puede pasar, pero ojalá pueda suceder", expresó.

Tras indicar que "una de las leyendas del tenis" le había dicho que, en el tenis, la defensa gana títulos y el ataque gana fans, Alcaraz admitió que "ser 'aburrido' es lo que también te hace ir subiendo", pero añadió: "Mi estilo es el que es y soy fiel a ello. De momento disfrutamos de esta manera".

El jugador de El Palmar comentó que había charlado con el rey sobre la posibilidad de que acuda a algún próximo partido del jugador, porque en el último Wimbledon, torneo ganado por el murciano, la presencia del monarca "trajo suerte".