Vecinos del Camp Nou avalan alargar las obras hasta medianoche de lunes a sábado en abril

El distrito de Les Corts de Barcelona, el FC Barcelona y los vecinos del entorno acordaron este martes por la tarde en la mesa de trabajo sobre movilidad en el futuro Espai Barça que las obras del Camp Nou que se están llevando a cabo actualmente se alarguen hasta medianoche de lunes a sábado en abril, informan fuentes municipales a Europa Press. Según ha avanzado El Periódico y han confirmado las mismas fuentes, el acuerdo concreta que las obras se lleven a cabo hasta medianoche para trabajos interiores que no requieran de uso de maquinaria que puedan producir molestias de ruido y que no generen contaminación lumínica molesta para los vecinos. Entre semana los trabajos se harán entre las 8 y las 24 horas, y se permitirá trabajar como horario extraordinario todos los sábados desde las 10 hasta medianoche: como sucederá entre semana, de 20 a 24 solo se podrán hacer trabajos interiores que no requieran uso de maquinaria. Se dejará "sin ningún tipo de actividad" toda la zona que comprende al antiguo espacio del Mini Estadi los días que tengan licencia extraordinaria por obras y, en caso que se deba utilizar hormigóno cualquier tipo de material los días que tengan autorización extraordinaria, el material se deberá transportar desde fuera de la obra. Por otro lado, la puerta de obra que da acceso a la calle Cardenal Reig permanecerá cerrada para todos los vehículos de obras, incluidos los de uso particular. INFORME MENSUAL Y DOS REUNIONES MÁS Todas las partes participantes en la mesa de trabajo se han comprometido a entregar cada mes un informe donde se exponga la medición del número de partículas en suspensión en el aire, y también se incluirá una copia de la certificación que la medición tiene como homologación. Las fuentes citadas aseguran que el distrito velará, a través de los servicios propios, por que los niveles de concentración de partículas en el aire estén controlados, y explican que el FC Barcelona prevé instalar en abril un cubrimiento para concentrar el máximo de partículas para evitar que se expandan en el ambiente. Para tratar estos temas, está previsto que se realicen dos reuniones más, una en mayo y otra en junio, en el marco de las reuniones mensuales en el que se citan las tres partes para evaluar la reforma del estadio.