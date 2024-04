Stoltenberg propone a los aliados un compromiso financiero plurianual para garantizar el apoyo a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha propuesto este miércoles a los ministros de Exteriores de los 32 países de la organización acordar un compromiso financiero plurianual que garantice el apoyo de los aliados a Ucrania. Así lo ha anunciado este miércoles de forma previa a la reunión ministerial y, aunque ha rechazado entrar en los detalles de la propuesta, medios como Bloomberg o 'Financial Times' ya la cifran en 100.000 millones de euros. "No voy a entrar en los detalles de la propuesta, pero los aliados están de acuerdo en que tenemos que mantener el apoyo a Ucrania para que sea más robusto", ha apuntado Stoltenberg, quien ha explicado que la OTAN está "buscando formas de instituir un marco más predecible" que dependa menos de las ofertas de ayuda a corto plazo y más de los compromisos de la OTAN. El ex primer ministro noruego quiere también que esto sirva para lanzar un mensaje al Kremlin de cara a poner fin al conflicto: "Cuanto antes convenzamos a Moscú de que no pueden ganar, antes podremos llegar a un acuerdo de paz". Aunque los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN serán los primeros en debatir esta propuesta, Stoltenberg ha avanzado que "no habrá decisión final ni hoy ni mañana". Espera que este encuentro sirva para realizar avances que permitan alcanzar un acuerdo en la cumbre de julio en Washington.