Ribera ve una "excelente noticia" las últimas lluvias para paliar la sequía pero pide "no bajar la guardia"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado este miércoles que las últimas lluvias son una "excelente noticia" para paliar la sequía que afecta a distintas zonas de España, como Andalucía y Cataluña, pero ha pedido "no bajar la guardia". En un desayuno informativo de Europa Press, Teresa Ribera ha argumentado que, aunque ha llovido, algunas cuencas y demarcaciones siguen "estando por debajo de la media de los últimos 25 años". Así, ha añadido que algunas zonas de España tienen "unos índices un tanto preocupantes". "Las cuencas mediterráneas de Andalucía o, en particular, las cuencas interiores de Cataluña, siguen estando en un nivel bajo para la época del año en la que estamos. Por eso yo creo que el mensaje segundo es, aunque sea una muy buena noticia, no hay que bajar la guardia", ha declarado, para después advertir de que "este tipo de episodios de sequías prolongadas y acumulación de lluvias va a ser cada vez más frecuente y el agua es un elemento precioso para el bienestar de las personas, para la actividad económica". Preguntada por la situación de Cataluña y si será necesario el traslado de agua en barco, la vicepresidenta ha indicado que confía en que la gestión que se está haciendo desde la Generalitat, desde Agbar y Área Metropolitana de Barcelona "permita el poder abordar con toda la cautela, con toda la prudencia por parte de los usuarios, estos próximos meses, con cierta tranquilidad". No obstante, ha señalado que siguen "trabajando en el escenario, en la hipótesis" de la necesidad de agua adicional. "Es decir, estar preparados, por si hiciera falta, para poder disponer de una toma de agua en una desaladora, cuya capacidad de producción está muy por encima de lo que se está empleando", ha subrayado.