Retenido en el Puerto de Barcelona un buque por problemas en visados de 69 pasajeros bolivianos

El buque MSC Armonía está retenido en el Puerto de Barcelona a causa de que 69 pasajeros bolivianos no cuenta con visados válidos para su entrada en el espacio Schengen, han explicado fuentes de la empresa a Europa Press este miércoles. La compañía ha señalado que la documentación "parecía" apropiada en el momento del embarque de los pasajeros en Brasil, pero que las autoridades del Puerto de Barcelona no lo han considerado así. "Como resultado, los pasajeros no han podido desembarcar en Barcelona, que era su destino final", ha explicado MSC, que ha añadido que el buque continúa atracado en el Puerto mientras se trabaja con las autoridades para solucionar la incidencia. En un comunicado, la Cancillería de Bolivia ha explicado que son 69 los pasajeros afectados y que tanto la Embajada del país en España como el Consulado General en Barcelona están realizando gestiones para atender el caso. Las autoridades bolivianas está trabajando junto a las españolas y MSC Cruises, y está brindando asistencia a los pasajeros afectados "para el respeto de sus Derechos Humanos". Según el comunicado, es la empresa "la que debe otorgar una inmediata solución a la situación", ya que era su obligación corroborar que los documentos necesarios en los destinos eran correctos.