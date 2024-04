Powell afirma que la Fed tiene "tiempo" para decidir sobre cuándo bajar tipos y reclama una mayor confianza

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha asegurado este miércoles que el organismo tiene "tiempo" para decidir el momento adecuado para bajar los tipos de interés, y ha insistido en que no se modificarán hasta que la institución que lidera tenga una mayor confianza sobre la convergencia de la inflación con el objetivo del 2%. "Dada la fortaleza de la economía y los progresos realizados hasta ahora en materia de inflación, tenemos tiempo para dejar que los datos que vayan llegando orienten nuestras decisiones sobre política económica", ha explicado Powell. "No creemos que sea apropiado bajar los tipos de interés hasta que no tengamos una mayor confianza en que la inflación se dirige de forma sostenida hacia el 2%", ha añadido, no sin antes dejar claro que aún es pronto para saber si las lecturas recientes de inflación representan "algo más que un bache". Durante su intervención en el Foro de Negocios, Gobierno y Sociedad de la Universidad de Stanford, Powell ha indicado, en cualquier caso, que estos datos no cambian "sustancialmente" sus previsiones. Así, ha reiterado su expectativa de que probablemente será apropiado empezar a bajar el precio del dinero este año. "Si la economía evoluciona en general como esperamos, la mayoría de los participantes del FOMC [Comité Federal de Mercado Abierto] ven probable que sea apropiado empezar a bajar los tipos en algún momento de este año", ha elaborado. Preguntado sobre por qué no bajarlos ya si los riesgos en la economía se encuentran equilibrados, Powell ha recordado que recortarlos antes de tiempo podría comprometer el progreso obtenido con la inflación o, incluso, revertirlo. En otro orden de cosas, Powell ha afirmado que es "demasiado pronto" para evaluar el impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre la productividad de la economía estadounidense, si bien se ha mostrado convencido de que esta contribuirá a que aumente de cara al futuro.