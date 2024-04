O.Próximo-Albares pide no adelantar acontecimientos sobre apoyo de España a Palestina en la ONU: "ese debate ya llegará"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido no adelantar acontecimientos en cuanto al eventual respaldo de España a que Palestina se convierta en Estado miembro de la ONU, aunque ha dejado la puerta abierta a hacerlo habida cuenta la intención del Gobierno de reconocer el Estado palestino. En declaraciones en Bruselas a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, Albares ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha sido muy claro" sobre la intención de reconocer a Palestina antes del mes de julio. "Nosotros vamos a reconocer a Palestina como un Estado soberano, por lo tanto, un Estado soberano tiene su lugar entre todas las naciones y todos los Estados soberanos del planeta en las Naciones Unidas", ha añadido el ministro. Preguntado expresamente sobre si España prevé apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado miembro de la ONU en la Asamblea General, Albares ha optado por la cautela. "No adelantemos acontecimientos, ese debate ya llegará", ha replicado. La Autoridad Palestina remitió este martes una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que pide que el Consejo de Seguridad reconsidere la solicitud presentada en 2011 para que se concediera el estatus de miembro a Palestina. Actualmente, es Estado observador no miembro. PROCEDIMIENTO EN LA ONU Para que Palestina pueda convertirse en miembro de pleno derecho de la ONU, su petición debe ser aprobada en el Consejo de Seguridad. Malta, país que ostenta la presidencia rotatoria este mes, tendría intención de someterlo a debate el próximo 18 de abril. Al igual que otras resoluciones que se adoptan en el máximo órgano de la ONU, hacen falta al menos nueve votos a favor, de los quince países que lo componen, y ninguno en contra de los cinco miembros permanentes --Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia--. A la luz de la composición actual del Consejo de Seguridad sería factible que Palestina recabara los nueve votos favorables, puesto que tanto China como Rusia le reconocen como Estado, al igual que Argelia, Ecuador, Guyana, Mozambique y Sierra Leona. A estos siete respaldos podrían sumarse los de Malta y Eslovenia, los dos países que junto con España e Irlanda han adelantado su intención de reconocer a Palestina cuando se den las circunstancias adecuadas para ello, lo que sumarían los nueve respaldos necesarios. Sin embargo, resulta más complicado evitar que no haya vetos por parte de los otros tres miembros permanentes del Consejo: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Los dos últimos países podrían llegar a abstenerse pero en el caso de Washington, visto su tradicional respaldo a Israel, la opción más probable es que vetara la decisión. De superarse este obstáculo, a priori insalvable en las circunstancias actuales, la solicitud de entrada de Palestina a la ONU pasaría a la Asamblea General, donde son necesarios los votos favorables de dos tercios de los 193 estados que la componen. Aquí lo tendría más fácil, puesto que actualmente hay unos 140 países que ya le reconocen como Estado y podría haber otros, como España, que aunque no han dado formalmente ese paso a nivel nacional pudieran aceptar que entrara en la ONU. Cabe recordar que España ya respaldó en el pasado la adhesión de Palestina a la UNESCO.