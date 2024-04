Miércoles, 3 de abril de 2024 (04.00 GMT)

TAIWÁN TERREMOTO

Al menos un muerto y cincuenta heridos por el terremoto de 7,2 grados en costa de Taiwán

Pekín (EFE).- Al menos una persona murió y otras 50 resultaron heridas este miércoles a causa del terremoto de 7,2 grados que sacudió a primera hora las costas de Taiwán, informó el departamento de bomberos de la isla. El epicentro del sismo, ocurrido a las 7.58 del miércoles (23.58 GMT del martes), se situó en el mar, a 25 kilómetros al sureste del condado de Hualien (este), con una profundidad de 15,5 kilómetros, y provocó una alerta de tsunami en la isla, según la Agencia Meteorológica Central de Taiwán.

El Centro de Alertas del Pacífico levanta el aviso de tsunami tras el terremoto en Taiwán

Bangkok (EFE).- El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico levantó la amenaza de tsunami activada a raíz del terremoto registrado este miércoles en la costa este de Taiwán, que afectaba también a Japón y Filipinas. "La amenaza del tsunami ya ha pasado en gran medida", apunta el organismo estadounidense en su última actualización publicada unas dos horas y media después del movimiento telúrico.

Presidenta de Taiwán pide precaución a la población ante posibles réplicas del terremoto

Pekín (EFE).- La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, pidió este miércoles a la población que guarde la calma y extreme las precauciones ante posibles réplicas del terremoto de 7,2 grados que sacudió esta mañana las costas de la isla. Tsai indicó en un post en su cuenta oficial de Facebook que su Ejecutivo está evaluando la situación y que ha dado órdenes de proporcionar la asistencia necesaria y trabajar con los gobiernos locales en las labores de emergencia.

Ordenan la evacuación de unas 500.000 personas en Okinawa tras tsunami sin daños en Japón

Tokio (EFE).- Las autoridades japonesas emitieron órdenes de evacuación para cerca de 500.00 personas este miércoles tras la alerta de tsunami desencadenada por un fuerte terremoto cerca de la costa de Taiwán, aunque no informaron de daños relevantes en el archipiélago. Muchos habitantes de la ciudad principal de Okinawa, Naha, evacuaron a un parque situado a quince minutos del puerto de Tomari, y situado a mayor altura, mientras que en imágenes difundidas por la cadena estatal NHK también se veía a ciudadanos en las azoteas de sus edificios.

Herzog se disculpa con José Andrés por la muerte de 7 empleados de WCK en ataque en Gaza

Jerusalén (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó por teléfono al chef español José Andrés para disculparse por la muerte de siete empleados de la organización que él fundó, World Center Kitchen (WCK), en un ataque israelí anoche en el centro de la Franja de Gaza. "El presidente Herzog expresó su profundo pesar y sus sinceras disculpas por la trágica pérdida de vidas del personal de WCK en la Franja de Gaza anoche, y envió sus condolencias a sus familias y seres queridos", indicó un comunicado de la Presidencia. Herzog también reiteró el compromiso de Israel en garantizar "una investigación exhaustiva de la tragedia", como han prometido tanto el Ejército como el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

EE.UU. pide a Israel una investigación "rápida, completa e imparcial". Canadá y Reino Unido se suman

París/Londres/Toronto (Canadá) (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, pidió a Israel desde París "una investigación rápida, completa e imparcial" sobre el ataque contra trabajadores de WCK, que son "héroes" y "deben ser protegidos". Otros países también protestaron. Canadá se unió a la demanda y solicitó una "completa investigación", así como que "los responsables de estas muertes rindan cuentas". El Gobierno británico pidió a Jerusalén que explique "urgentemente" qué ocurrió y convocó a la embajadora de Israel en Londres, Tzipi Hotovely, por la "inaceptable" muerte de tres cooperantes británicos de WCK.

Sánchez exige a Israel que aclare el ataque a la ONG

Amán (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigió a Israel que aclare las circunstancias del ataque a la ONG fundada por el chef español José Andrés. Lo hizo en una intervención en el campamento de refugiados de Jabal al Hussein en Amán, dentro de una gira por Oriente Próximo que incluye Jordania, Arabia Saudí y Catar. Sánchez garantizó también que España va a seguir respaldando a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y reclamó que otros países mantengan también su financiación a este organismo para que pueda continuar desarrollando su actividad.

El nuevo primer ministro luso pide "diálogo" y asegura que no está de paso

Lisboa (EFE).- El nuevo primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, de centroderecha, pidió "madurez" y "diálogo" a los agentes políticos, incluida la oposición, y aseguró que su Gobierno no está de paso. "Este Gobierno está aquí para gobernar los cuatro años y medio de la legislatura", dijo durante su primer discurso como jefe del Gobierno luso, tras tomar posesión en una ceremonia en el Palacio de Ajuda, en Lisboa. Montenegro, que gobernará en minoría tras ganar las elecciones del 10 de marzo por un margen muy ajustado, defendió que la situación del país exige "espíritu patriótico y capacidad de diálogo" que -según aseveró- su Ejecutivo va a garantizar y que espera lo mismo de la oposición. Pese a haber sido investido hoy, el Gobierno entrará en plenas funciones cuando el Parlamento vote su programa, lo que está previsto para la próxima semana.

Palestina pide formalmente entrar como Estado miembro de pleno derecho en la ONU

Naciones Unidas (EFE).- Palestina solicitó este martes que la ONU considere su petición para entrar como Estado miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, donde desde 2012 tiene estatus de Estado observador (condición que solo comparte con el Vaticano). En una carta enviada por la embajada de Palestina al secretario general de la ONU, la Autoridad Palestina, a través de su embajador Riyad Mansour, pide a António Guterres que transmita al Consejo de Seguridad "lo antes posible" su deseo de convertirse en Estado miembro, de ser posible durante el mes de abril. La carta fue hecha pública por la misión palestina en su cuenta de X.

Un menor mata a otro en un colegio de Finlandia y hiere a otros dos. El suceso conmociona al país

Helsinki (EFE).- Un menor de 12 años mató este martes a uno de sus compañeros de colegio e hirió a otros dos de la misma edad en el sur de Finlandia. El autor del tiroteo fue detenido por la policía cuando huía con una pistola que pertenecía a un familiar y que contaba con licencia. Se desconocen todavía los motivos pero el suceso ha conmovido al país nórdico, donde ha abierto un debate sobre el acoso escolar y la salud mental. Finlandia es, según datos de la ONU, el país más feliz del mundo, con un sistema escolar modélico. Pero la policía reveló que semanalmente hay varias amenazas contra centros escolares y los agentes patrullan para mantener la seguridad.

El Pentágono comunica a Irán que no tiene vinculación con ataque israelí en Damasco

Washington (EFE).- Estados Unidos no recibió aviso de Israel acerca de un ataque contra el consulado de Irán en Damasco y "no apoya ataques a sedes diplomáticas", afirmó la portavoz del Pentágono Sabrina Singh, quien aseguró que el Departamento de Defensa ha usado canales confidenciales para transmitir a Teherán que no tiene nada que ver con el ataque. Un ataque aéreo israelí el lunes destruyó la sección consular de la embajada de Irán en la capital de Siria, según el ministerio de Relaciones Exteriores iraní. En el ataque murieron siete guardias revolucionarios, entre ellos el máximo responsable de la Fuerza Quds en Siria y Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi, y su segundo, el general de brigada Mohamed Hadi Haj Rahimi. Según Teherán, los militares iraníes contaban con inmunidad diplomática.

Mueren 29 trabajadores en una discoteca turca incendiada durante unas obras sin licencia

Estambul (EFE).- Al menos 29 personas que trabajaban en la reforma sin licencia de una discoteca en Estambul murieron este martes en un incendio desatado en el edificio, según han adelantado las autoridades municipales. El club Masquerade, una discoteca con un gran escenario, frecuentes actuaciones musicales y un aforo - según los datos en la web de la empresa- de hasta 4.000 personas, se incendió al mediodía por causas que aún se desconocen. Una persona más está hospitalizada en estado grave. El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, informó desde el lugar del siniestro de que todos los fallecidos fueron encontrados en el sótano donde se declaró el incendio, y se da por hecho que las víctimas trabajaban en la obra, aunque este extremo aún no está confirmado.

Putin nombra nuevo jefe de la Flota del mar Negro tras el hundimiento de varios buques

Moscú (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, nombró al vicealmirante Serguéi Pinchuk como nuevo jefe de la Flota del Mar Negro tras el hundimiento de varios navíos rusos por parte de las fuerzas ucranianas, informó este martes el Ministerio de Defensa. Con misiles y drones navales y aéreos de fabricación propia, Ucrania ha logrado destruir desde el comienzo de la guerra un tercio de los buques de esa flota. Kiev destruyó en febrero el buque de desembarco ruso Caesar Kúnikov y la corbeta portamisiles Ivanovets cerca de las costas de la anexionada península de Crimea, y a principios de marzo también hundió la corbeta Serguéi Kótov.

La ONU pide a Haití formar "sin demora" un gobierno de transición para frenar la violencia

Ginebra (EFE).- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió en un debate sobre la situación en Haití que las autoridades del Estado caribeño alcancen un acuerdo para formar "sin demora" un gobierno de transición que frene los crecientes niveles de violencia de bandas. Según sus datos entre el 1 de enero y el 20 de marzo al menos 1.434 personas han muerto y 797 han resultado heridas en ataques por esa causa, lo que representa el periodo más violento desde que hace dos años este organismo de la ONU comenzara a hacer un seguimiento de las víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros relacionados con la violencia de bandas.

Comienza en París juicio a 2 vascofranceses que reunieron parte del arsenal de ETA para el desarme

París (EFE).- Dos vascofranceses, miembros del colectivo Artesanos de la Paz, son juzgados desde este martes en París por haber reunido en una casa de la localidad de Louhossoa una parte del arsenal de ETA, según su versión, para su neutralización, cuando fueron descubiertos por la Policía en diciembre de 2016. Béatrice Molle está imputada por posesión de armas y explosivos en relación con una organización terrorista y a Jean-Noël Etcheverry se le acusa también del transporte de todo lo encontrado en la casa. Ambos enfrentan posibles penas de 7 a 10 años de cárcel, además de una multa de 100.000 euros. EFE

