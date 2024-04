Mari Ángeles Grajal, impasible a la entrada en la guerra familiar de Consuelo Alcalá: "Todo es demostrable"

Faltaba ella por hablar, pero tras la reciente entrevista de Mari Ángeles Grajal y su hijo Jacobo en '¡De viernes!' acusando a Gabriela y Jaime Ostos Jr. de mentir, Consuelo Alcalá ha entrado de lleno en la guerra televisiva que mantienen desde hace meses los familiares de Jaime Ostos. La que fuera primera mujer del torero -y madre de sus dos hijos mayores- ha roto su silencio en 'Y ahora Sonsoles' para asegurar que no mienten: "Cuentan la verdad y todo lo que dicen es demostrable" ha afirmado, defendiendo que lo único que quieren Gabriela y Jaime no es dinero ni polémica, sino algunos recuerdos de su padre como el cuadro de Ruzafa, la Cruz de la Beneficencia o el Capote de paseo con el que fue bautizado su primogénito. "No siento odio ni rencor por nadie" ha confesado Consuelo, dejando claro que no quiere ninguna guerra con Mari Ángeles Grajal. Unas declaraciones a las que la viuda de Ostos ha reaccionado con indiferencia, sin entrar a contestarle ni confirmar si finalmente dará a los hijos mayores de su marido el capote de la discordia. Más expresiva se ha mostrado cuando le hemos preguntado por lo último que ha dicho Jaime Ostos Jr, que continúa poniendo en duda la paternidad de Jacobo y ha arremetido contra ella asegurando que tres meses después del fallecimiento de su padre se fue a la Feria de Abril a "emborracharse" y "a comerse la boca con un viejo". Y es que aunque ha guardado silencio evitando revelar si tomará medidas legales, no ha podido evitar que se le escapase una sonrisa.