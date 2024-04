Luis Rubiales, en libertad a la espera de ser citado tras su arresto en el aeropuerto

Madrid, 3 abr (EFE).- El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales fue detenido y poco después puesto en libertad este miércoles en el aeropuerto de Barajas tras adelantar su regreso a España desde República Dominicana, con lo que ahora queda a la espera de ser citado por la jueza que lo investiga.

Había mucha expectación por su llegada, aunque ya dos días antes los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con las fuerzas de seguridad dominicanas, habían registrado sus dependencias en Punta Cana y se habían llevado documentos y dispositivos electrónicos.

Una jueza de Majadahonda (Madrid) investiga contratos, posiblemente irregulares, de los últimos cinco años de Rubiales como máximo responsable de la RFEF, en unas pesquisas por las que estaba incluido en la lista de detenciones que la UCO iba a practicar y practicó el pasado 20 de marzo, aunque ya se sabía que el expresidente no estaba en España.

Este miércoles, pasadas las once de la mañana, el avión en el que viajaba aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los agentes le condujeron a instalaciones de la Guardia Civil en el aeródromo, le identificaron, le incautaron sus dispositivos móviles y le tomaron declaración, como había pedido la jueza.

Ahora será esta quien decida cuándo cita al expresidente de la RFEF, cuya voluntad, según fuentes de su defensa, era volver lo antes posible y comparecer en el juzgado.

Pero antes ya se había defendido. En una entrevista concedida a La Sexta, Rubiales negó haber recibido mordidas y dijo que su dinero es producto de su trabajo y de sus ahorros.

"Estoy aquí para decir que es mentira que haya pegado una mordida con pisos y un equipo de béisbol aquí (en República Dominicana). Han dicho que tengo un equipo de béisbol, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera", señaló.

"Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso que se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO no lo sé, porque no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones, con algunas afirmaciones que han hecho medios", añadió.

Mientras, y tras levantarse el secreto del sumario, se han ido conociendo algunos detalles de la investigación.

Así, según un oficio que obra en el sumario, la UCO sospecha que la RFEF, durante la época de Luis Rubiales como presidente, habría contratado a la constructora Gruconsa para las obras de la Federación a cambio de que esta realizase pagos a una sociedad administrada por su amigo Francisco Javier Martín, conocido como Nene.

Rubiales y Martín, según ese oficio, "pretenderían continuar recibiendo beneficios, aparentemente no justificados en la actualidad, de los nuevos proyectos conseguidos por Gruconsa, que se encuentren vinculados directa o indirectamente a la RFEF". De hecho, la UCO cita un proyecto de esta constructora en Arabia Saudí.

Esta empresa fue la elegida para realizar las obras de remodelación del Estadio La Cartuja, en Sevilla, para albergar partidos de la Eurocopa 2020 y las finales de Copa del Rey desde ese año a 2024; unos contratos que también son objeto de esta investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid).

La UCO calcula que entre 2019 y 2023 Gruconsa facturó 3,8 millones de euros a la RFEF y a la sociedad pública Estadio Cartuja de Sevilla.

También se ha conocido que Nene guardaba 318.350 euros en dos cajas fuertes del establecimiento hotelero que posee en Granada, el Hotel Urban Dream Granada, además de otros 5.000 euros que fueron encontrados en su domicilio, situado también en esa localidad andaluza.

Lo dice el atestado del registro de los despachos de dicho hotel, al que ha tenido acceso EFE, y que practicó la UCO el pasado 20 de marzo.

Como administrador del establecimiento, que es además sede social de Explotaciones Hoteleras Nazaríes SL y Dismatec Sport SL, figura Nene, si bien en el registro solo estuvo presente su mujer, Purificación Rufino Domínguez, que fue detenida en esta operación.

En uno de los dos despachos "utilizados para la administración del complejo hotelero", uno situado en la planta baja y otro en la primera planta del inmueble, fueron halladas dos cajas fuertes empotradas en un armario de las que no se encontraron las llaves, "resultando imprescindible, por tanto, el uso de la fuerza para la apertura", reseña la Guardia Civil.

En una de ellas fueron intervenidos 70.000 euros y en la otra 248.350, de los que había 10.000 en billetes de 50 dentro de un sobre en el que venía anotado a mano "Para Javier".

Del total intervenido, 224.850 euros estaban en billetes de 50 euros, 20.000 en billetes de 200, 2.000 en billetes de 20, 1.000 en billetes de 10 y 500 en billetes de 5 euros. EDFE

