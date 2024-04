Felipe VI afirma en la entrega de Medallas de Oro de Bellas Artes que "no podría existir una España sin su cultura"

El rey Felipe VI, en compañía de la reina Doña Letizia, ha presidido este miércoles en Cádiz el acto de entrega de más de una treintena de Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022 manifestando que "no podría existir una España sin cultura". "No hay una España sin sus artistas, sin su cultura. No podría existir. Porque la cultura forma parte de todos y nos representa, ante nosotros mismos y ante el mundo", ha afirmado el Rey, que ha dado las "gracias de corazón" a los premiados por su "dedicación apasionada". "Vuestra obra y vuestro trabajo son la viva representación de un país siempre orgulloso de su cultura, y del ingenio y talento de su gente", ha añadido. En el acto en Cádiz han sido galardonados la Academia de España en Roma, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, la cantante Concha Buika, el actor Karra Elejalde, el productor musical Jesús López, la cocinera María José San Román, la artista de circo Miss Kay, la periodista Rosana Torres, la montadora Teresa Font, el artista Carlos León, la actriz Carme Elías, la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, el arquitecto Patxi Mangado y la Ganadería Miura. Igualmente, han sido distinguidos el cantautor Luis Pastor, el gestor cultural y exministro José Guirao, el escritor Manuel Rivas, el director teatral Mario Gas, la pintora Mirazo, el diseñador de artesanía Tomás García Alía, la coreógrafa y bailaora Rocío Molina, la escuela Taller de Músics, la escritora Rosa Montero, la cantante María Jiménez, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), el pintor Pedro Cano, el actor Javier Cámara, la cantaora Lole, la química Carmen Muro, el músico Santiago Auserón, el productor musical Gay Mercader y el cantante Víctor Manuel. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))