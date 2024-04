El FC Barcelona lanza este jueves su plataforma de streaming 'Barça One'

El FC Barcelona estrena este jueves, tras el acto de lanzamiento oficial, su nueva plataforma de contenidos visuales en 'streaming' del club, con el nombre de 'Barça One', con más de 1.500 horas de vídeo. Este jueves 4 de abril a las 19.30 horas, en el Auditori Torre Glòries de Barcelona, tendrá lugar el acto oficial de lanzamiento de la nueva plataforma de streaming del club, 'Barça One'. La plataforma materializa la apuesta del club por crear un "proyecto referencia en la industria del entretenimiento". 'Barça One' será una plataforma de acceso gratuito y dispondrá de más de 1.500 horas de vídeo. Además, presenta una nueva oferta de programación con toda la actualidad 'culer' a través de programas en directo, ruedas de prensa y producciones originales, entre otros contenidos, tomando el relevo de la desaparecida Barça TV, anterior canal de televisión del club. El acto de lanzamiento de 'Barça One' contará con la presencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, del director de 'Barça One', Toni Cruz, así como de representantes de los equipos profesionales del FC Barcelona.