El deporte reduce el riesgo de padecer cáncer y aumenta la capacidad para soportar los tratamientos, según expertos

El ejercicio físico tiene numerosos beneficios para la salud como que reduce el riesgo de padecer cáncer así como aumenta la capacidad del cuerpo para soportar los tratamientos de quimioterapia y radioterapia e, incluso, en algunos pacientes que realizan actividad física se obtienen mejores resultados que en los que no hacen deporte, según ha aseverado el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), César Rodríguez, durante la jornada 'Caminando hacia la esperanza: mujer, deporte y cáncer', organizada este miércoles por GSK y la Liga F. "En cáncer existen factores de riesgo evitables, que tienen que ver con los hábitos de vida, y otros que no se pueden evitar, como el factor hereditario. Si adoptamos hábitos de vida saludables como el deporte se puede reducir la mortalidad un 30 por ciento y hasta un 20 por ciento la incidencia", ha aseverado el presidente de SEOM. Asimismo, el experto ha asegurado que, en un paciente realiza ejercicio físico antes y durante el tratamiento de un cáncer "hay menos complicaciones postoperatorias" ya que los programas de ejercicio físico antes de la cirugía permiten preparar mejor al paciente. "Ya tenemos estudios que dicen que las mujeres que realizan ejercicio físico en tratamiento con quimioterapia tienen mayor tasa de respuesta", ha añadido. No obstante, ha advertido de que "no vale cualquier ejercicio físico" sino que "hay que derivar a programas bien estructurados con una evaluación previa del paciente", para lo que es necesario fomentar la formación de los profesionales sanitarios en este ámbito. "Otro punto esencial es la formación adecuada de los profesionales que vayan a hacer ejercicio físico con los pacientes con cáncer. Todo lo que está relacionado con ejercicio físico en Oncología no es tarea del oncólogo, hay que contar con Atención Primaria, Enfermería, especialistas en deporte, y otra labor de los terapeutas ocupacionales y psicooncólogos", ha explicado. Un ejemplo de los beneficios que puede llegar a tener el deporte en un diagnóstico de cáncer es el caso de la exjugadora del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla, que fue diagnosticada de un tumor cerebral en el año 2020 y que, gracias a los tratamientos y al deporte ha podido superar con éxito. "El deporte me ayudó mucho, cuando entré en quirófano lo primero que me dijo mi oncóloga es que gracias al deporte tengo un cuerpo muy bueno para soportar las quimioterapias y las radioterapias. Me dijeron que si no hubiese sido deportista la quimioterapia me hubiese comido. Lo asumí bastante bien gracias al deporte porque mientras estaba en quimioterapia cada vez que llegaba a casa hacía deporte. Para mí el deporte siempre ha sido vida, fue lo que me hizo estar a día de hoy aquí", ha declarado Torrecilla. Así, la exfutbolista ha recalcado que "el deporte es vida" porque "es cuidarte contigo mismo" y que, por ello, hay que "meterlo en la vida para siempre y no solo en los momentos malos o enfermedades". "Esto no quiere decir que no vayamos a enfermar, pero lo más importante es que nos cuidemos para el día a día y afrontarlo de la mejor manera y creo que el deporte hace eso", ha afirmado. El deporta ha acompañado a Virginia durante toda su vida pero más aún en los momentos más duros de su enfermedad donde, aunque su cuerpo "no reacciionaba", ella intentaba sacar fuerzas para "hacer sentadillas" en el hospital. "Estaba muy delgada, adelgacé 17 kilogramos y no tenía fuerza pero con las pesas intentaba hacer sentadillas. Yo lo intentaba y eso me hacía estar bien, pero los últimos tres meses que me quedaban tres sesiones de quimioterapia fueron horribles, me quedaba en cama, en el hospital, estaba muy débil, pero aun así me levantaba de la cama y me ponía a hacer sentadillas. Esos momentos fueron muy duros porque me di cuenta de que mi cuerpo ya no reaccionaba", ha detallado la deportista. En este sentido, el secretario de la Asociación de pacientes de Cáncer de Mama y Ovario Hereditario (AMOH), Marcelo Ruiz, ha recalcado que, aunque se sabe que "el ejercicio físico es bueno", hay que recordar que "no cura el cáncer, pero sí que ayuda". PROYECTO MUJER, DEPORTE Y CÁNCER Con el fin de promover los beneficios del ejercicio físico para el cáncer, AMOH ha desarrollado, en colaboración con diferentes sociedades científicas, GSK y BMS, el proyecto 'Mujer, deporte y cáncer'. "El abandono deportivo es mayor en la mujer que en el hombre, la clave está en la educación, creemos y apostamos enormemente porque sea la sociedad científica la que difunda este mensaje, porque tiene un altavoz increíble", ha señalado Marcelo Ruiz. Además, GSK y Liga F firmaron en julio de 2023 un acuerdo de colaboración y patrocinio que tiene como objetivo impulsar el papel de la mujer en el deporte y, a la vez, ayudar a promocionar un estilo de vida saludable entre las mujeres. El acuerdo firmado parte del vínculo entre la salud y el deporte como pilares fundamentales de un estilo de vida saludable. Durante la jornada también se ha presentado el documental 'Caminando hacia la esperanza', realizado por GSK, en el que se narra el trayecto de 21 kilómetros de unas pacientes de cáncer en Tenerife que cuentan su testimonio tras haber superado el cáncer porque "del cáncer se sale".