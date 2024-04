El danés Mikkel Hansen se retirará al final de temporada

Copenhague, 3 abr (EFE).- El jugador del Aalborg danés Mikkel Hansen, de 36 años y elegido varias veces el mejor del mundo, anunció este miércoles que se retirará del balonmano a final de temporada.

"Siempre he dicho que pararía el día que el juego y la alegría ya no estén. Aún están y aún me dedico al cien por cien a lo que hago. Pero también he llegado a un punto en el que siento que me atraen otras cosas. El próximo verano es el momento adecuado para colgar las botas", dijo Hansen en rueda de prensa.

El lateral danés, al que le quedaba un año de contrato con su club, señaló que prefería retirarse "un poquito antes de tiempo que un poquito tarde" y mostró su disposición a participar en los Juegos Olímpicos de París de este verano, que serían los quintos de su brillante carrera.

Elegido tres veces mejor jugador del mundo (2011, 2015 y 2018), Hansen ha sido durante muchos años el líder de la selección danesa, la gran dominadora con Francia del balonmano mundial en la última década.

Con Dinamarca, Hansen -que ha pasado por el Barcelona y el PSG- suma un oro y una plata olímpica, tres oros consecutivos en los Mundiales y cuatro medallas en los Europeos, entre otros logros.

La carrera de Hansen se ha visto marcada en los últimos tiempos por las lesiones, así como por una baja provocada por estrés. EFE

