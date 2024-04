Bélgica, ante fondo OTAN de 100.000 millones a Ucrania: "Es peligroso hacer promesas que no podemos cumplir"

La ministra de Asuntos Exteriores de Bélgica, Hadja Lahbib, ha confirmado este miércoles que la cuantía de la propuesta del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para crear un compromiso financiero plurianual es de 100.000 millones de euros en cinco años, pero ha advertido a los aliados de que es "peligroso" hacer promesas que no pueden cumplir. La ministra ha señalado que estudiará la "viabilidad" de esta propuesta, a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra este miércoles y jueves en la sede de la Alianza en Bruselas, donde los aliados discutirán también cómo distribuir y cómo contribuir a esta provisión, ya que se plantea que se haga de manera proporcional en base al PIB de cada país. "Esto no es caridad, sino una inversión para nuestra propia protección", ha aseverado Lahbib, que ha abogado también por "evitar duplicidades", con otros fondos similares como los que ya se han aprobado en el seno de la UE. En esta advertencia ha coincidido con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha mostrado su disposición a valorar la creación de un fondo de la OTAN pero ha instado a que "lo que no hay que hacer en ningún caso es duplicar esfuerzos". "No hay que duplicar en la OTAN lo que hace la Unión Europea", ha apostillado, ya que "son organizaciones distintas, con fines distintos". Por su lado, los ministros del ramo de Polonia y Canadá, Radoslaw Sikorski y Mélanie Joly, respectivamente, han mostrado su apoyo a los "esfuerzos" y las "ideas" presentadas por el secretario general de la OTAN, al tiempo que han recordado también la ayuda que sus países han enviado a Ucrania de forma bilateral. En la misma línea, su homólogo letón, Krijanis Karins, apuntó que se trata de una propuesta "muy buena". "Si cada Estado miembro aporta el 0,25% de su PIB cada año, tendríamos 120.000 millones de euros para apoyo militar", ha indicado, por su parte, el ministro estonio, Margus Tsahkna, que ha utilizado como referencia la contribución de su propio país, para destacar que esta suma sería "suficiente" para que Ucrania expulse a las tropas rusas y acabe ganando la guerra. "Tenemos todo el dinero del mundo. Es la forma más barata y eficaz de apoyar a Ucrania", ha remachado. En términos similares se ha expresado el ministro británico de Exteriores, David Cameron, quien ha animado a los aliados a "dar un paso adelante" y "gastar más en defensa ante la continua agresión rusa". "Con Ucrania más cerca que nunca de la OTAN, debemos mantener el apoyo crítico que Ucrania necesita para ganar la guerra", ha incidido. También su homólogo griego, Giorgos Gerapetritis, ha reconocido la necesidad de "establecer fórmulas continuadas para seguir apoyando a Ucrania contra la agresión rusa", al tiempo que ha pedido comprobar cómo evoluciona la situación en Gaza y, especialmente, sus "efectos indirectos" en la vecindad sur, ya que las consecuencias del conflicto son "cuestiones de enorme importancia".