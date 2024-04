Urtasun garantiza la "capacidad de inversión" de su ministerio pese a la prórroga presupuestaria

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun , ha garantizado que su ministerio tendrá "capacidad de inversión" para poner en marcha sus proyectos previstos para este ejercicio, pese a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. "Sí, sí, sí, sin duda", ha respondido Urtasun en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al preguntarle por la disponibilidad de fondos para desarollar las políticas culturales y lo ha relacionado con el aumento de la inversión aprobada para su departamento en los últimos años. "Tendremos que hacer unos decretos de prórroga, pero el presupuesto de Cultura en España ha aumentado mucho --que no es mérito mío, sino del gobierno de coalición--, y tenemos capacidad de inversión", ha indicado Urtasun. Entre las prioridades de su ministerio, Urtasun ha aludido al plan territorial de equipamientos culturales. "Una de las cosas que el Ministerio tiene que hacer es garantizar un acceso a la cultura, independientemente del código postal en el que uno viva", ha argumentado el ministro, quien ha añadido que "las grandes capitales, son grandes centros de producción cultural" pero "no todo el mundo vive en una gran ciudad". "Se necesita reforzar los equipamientos culturales en el territorio", ha añadido. Respecto a las políticas culturales de los gobierno del PP y Vox, ha expresado su rechazo a la vuelta "a determinadas formas de censura" que no le gustan "nada". "Algunas son muy evidentes como la prohibición de obras de teatro o la retirada de subvenciones", ha argumentado Urtasun que se ha mostrado "profundamente molesto" por "sectarismo ideológico" de la Generalitat valenciana respecto a la conmemoración del centenario del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, que organizó el Ministerio de Cultura. "Yo estoy honrado de asumir esa tarea, pero me parece increíble porque los responsables políticos estamos para cuidar la cultura, para defenderla", ha argumentado y ha advertido, asimismo, que su departamento será "muy contundente" con cualquier forma de censura cultural.