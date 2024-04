Tana Rivera y Manuel Vega, y 'El Litri' y Casilda Ybarra, duelo de parejas en La Maestranza

Tras una Semana Santa marcada por el temporal Nelson que ha impedido la salida de muchas de las procesiones en Sevilla, el tiempo ha dado una tregua para la celebración en la plaza de toros de la Maestranza de la corrida más emblemática del año, la del Domingo de Resurrección, con un cartel de lujo formado por los toreros Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Andrés Roca Rey. Como no podía ser de otro modo, han sido numerosos los rostros conocidos que no se han querido perder el arranque de la temporada taurina en la capital andaluza, desafiando las probabilidades de lluvia para poner el broche de oro a esta Pascua tan atípica. El exfutbolista del Betis Joaquín Sánchez, el extorero Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' acompañado por su hijo Juan Ruiz de Rato, Nuria González con sus hijos Iván y Alma, su hermana Yolanda y unos amigos con los que se mostró de lo más cómplice, o la diseñadora Rocío Peralta con su marido Cayetano García Soriano y sus tres pequeños. Pletóricos tras convertirse en padres de su primera hija en común, Teresita, el pasado 10 de enero, han reaparecido la modelo Teresa Baca -completamente recuperada del parto- y su marido Álvaro Torres, con una inmensa sonrisa fiel reflejo del gran momento que están viviendo tras el nacimiento de su pequeña, que como confiesan es 'una santa'. También el amor ha tenido su representación en esta tarde taurina tan especial. Raúl Gracia 'El Tato' llegaba a La Maestranza acompañado por una atractiva mujer rubia que no podemos confirmar que sea su nueva pareja tras las mediáticas relaciones que el exdiestro mantuvo con Raquel Revuelta y con Sibi Montes Parejo. Poco después, como si en un duelo de parejas se tratase, hacían su aparición Miguel Báez 'El Litri' y Casilda Ybarra, que fieles a su discreción a un mes de celebrar su segundo aniversario de bodas -el 14 de mayo- prefirieron mantener las distancias ante las cámaras y entrar por separado a la plaza acompañados por los padres de la sevillana. Y si de amor se trata, Tana Rivera y Manuel Vega han confirmado que lo suyo marcha viento en popa a toda vela y, tras derrochar complicidad durante toda la Semana Santa, han disfrutado juntos de una de sus grandes pasiones, la tauromaquia. "Hemos disfrutado la semana como se ha podido, un poco triste pero bueno, el año que viene será mejor seguro" ha afirmado con una sonrisa la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, que no ha dudado en reconocer que está atravesando por un momento "muy feliz y tranquilo" junto a su novio, con el que ya suenan campanas de boda tras dos años y medio de discreta relación. "Qué frío he pasado 'mi arma'. Yo creo que los toreros en lugar de agua beben coñac, pero ha sido un día maravilloso como siempre. Los Domingos de Resurrección en Sevilla son maravillosos. Pero las ranas iban con cantimplora" ha bromeado César Cadaval, uno de 'Los Morancos', que tampoco se ha perdido la corrida.