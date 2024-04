Putin insiste en dar con "todos los eslabones de la cadena" del atentado terrorista de Moscú

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha insistido este martes una vez más en la importancia no solo de detener a los autores materiales del atentado terrorista de hace diez días en una sala de conciertos en Moscú, sino también de dar con "todos los eslabones de la cadena", deslizando de nuevo la posibilidad de que lo ocurrido fuera por encargo de un tercer actor. "Para nosotros es importante identificar no sólo a los autores directos, sino también a todos los eslabones de la cadena, al criminal último beneficiario de este crimen", ha manifestado el mandatario ruso durante una reunión con la cúpula del Ministerio del Interior, según informaciones recogidas por la agencia rusa TASS. "Sin duda, llegaremos hasta ellos", ha remachado Putin, que ya en otras ocasiones ha reconocido que el atentado fue obra de "islamistas radicales", aunque siempre ha dejado la puerta abierta a una hipotética implicación de las autoridades de Ucrania, que, sin embargo, han rechazado rotundamente ningún tipo de participación en lo ocurrido. Por otro lado, el presidente ruso ha remarcado la necesidad de actualizar "profunda y radicalmente" los criterios de la política migratoria del país, vinculando así el atentado de Moscú con la llegada de migrantes ilegales a Rusia. En este sentido, ha ordenado a las autoridades competentes "resolver todas estas cuestiones de manera integral y detallada". Sin embargo, Putin ha incidido en que es "inaceptable" aprovechar el atentado para azuzar el odio en el país, especialmente contra los musulmanes y los migrantes; y ha advertido a quienes ordenaron el ataque que el terrorismo es un "arma de doble filo". EEUU ADVIRTIÓ A RUSIA DE UN POSIBLE ATENTADO Por otro lado, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), Sergei Narishkin, ha afirmado que la Administración de Estados Unidos advirtió a las autoridades rusas de posibles amenazas terroristas en el Crocus City Hall, escenario de la matanza de hace dos semanas. Aunque Narishkin ha reconocido que la Inteligencia estadounidense advirtió a Moscú, esta información "era demasiado general" y no permitió a las autoridades rusas identificar por completo la amenaza ni los posibles autores. Por su parte, el presidente Putin ha incidido en la necesidad de llevar a cabo una evaluación de las acciones de los responsables al cargo de la seguridad en la sala de conciertos. "Esto es importante para llevar a un nuevo nivel el mantenimiento del orden público y la seguridad en lugar donde hay grandes cantidades de personas", ha señalado. El mandatario ruso se ha referido directamente a instalaciones deportivas, medios de transporte, centros comerciales y de entretenimiento, escuelas y universidades, hospitales o teatros, entre otros. "Todos estos espacios deben estar bajo control constante", ha remachado. Hace poco más de diez días se produjo un atentado terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall, a las afueras de Moscú, en el que murieron más de 140 personas. Estado Islámico Provincia de Jorasán se atribuyó el ataque, aunque Moscú insiste en vincular a Kiev, que niega ningún tipo de participación.