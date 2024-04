Polonia exige explicaciones a Israel por ataque en Gaza con siete voluntarios muertos

Berlín, 2 abr (EFE).- El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, informó este martes que ha exigido a Israel explicaciones en torno al ataque por parte de las Fuerzas de Defensa israelíes en Gaza que costó la vida a siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK), entre ellas un ciudadano polaco.

En un mensaje en X dijo haber solicitado al embajador israelí en Polonia, Yacov Livne, una "explicación urgente" y que el diplomático le "aseguró que Polonia recibirá pronto los resultados de la investigación sobre esta tragedia".

Añadió, además, que el Ministerio de Justicia polaco está iniciando una investigación en torno a lo ocurrido.

"Me uno a las condolencias a la familia de nuestro valiente voluntario y a todas las víctimas civiles de Gaza", agregó.

En un mensaje anterior, el Ministerio de Exteriores polaco expresó ya su pésame a la familia del voluntario polaco que prestaba ayuda a la población palestina en la Franja de Gaza.

"Polonia no aprueba que no se respete el derecho internacional humanitario y no se proteja a los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios", subraya el ministerio en su cuenta de X. EFE

egw/alf