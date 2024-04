Nombran a latina como la primera encargada de enfrentar la falta de vivienda de Chicago

Redacción EFE News, 1 abr (EFE).- El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, anunció este lunes el nombramiento de Sendy Soto como la encargada de buscar soluciones a la falta de vivienda que enfrenta la ciudad, que se ha visto aumentada por la llegada de miles de migrantes.

Soto fue nombrada como directora de Falta de Vivienda de Chicago (CHO, por su sigla en inglés), un cargo recién creado por el ayuntamiento para abordar el creciente problema.

La hispana tendrá que desarrollar un plan de cinco años para prevenir y responder a la crisis de las personas sin hogar que enfrenta la ciudad, según un comunicado de prensa de la Oficina del Alcalde.

También será el punto de conexión entre la ciudad y los grupos sin fines de lucro, locales, estatales y federales, que abogan por soluciones.

"Creé este puesto para garantizar que colaboremos entre departamentos y eliminemos todos y cada uno de los obstáculos que impiden que las personas obtengan una vivienda estable", dijo Johnson en un comunicado.

El alcalde demócrata agregó que espera trabajar de cerca con la hispana para conseguir soluciones que se centren en “la dignidad y humanidad” de los habitantes de la ciudad.

Por su parte, Soto dijo en un comunicado que Chicago se une a un pequeño grupo de ciudades que han dado el paso audaz de crear una posición dedicada a garantizar que cada residente tenga acceso a viviendas seguras, estables y asequibles.

"Me siento honrada por la oportunidad de liderar este trabajo y estoy lista para soñar en grande", dijo la hispana, que se desempeñó como directora de Community Impact at the Chicago Community Trust, donde consiguió fondos para ayudar a personas sin vivienda.

Más de 68.000 habitantes de la ciudad se quedaron sin hogar durante 2021, según un informe de la Coalición de Chicago para las Personas sin Hogar. EFE

