Meta pregunta la fecha de nacimiento a los usuarios de Quest para adaptar el tipo de cuenta a su edad

Meta está preguntando a los usuarios de su ecosistema de realidad virtual Quest la fecha de su nacimiento para adecuar el tipo de cuenta y los ajustes a su edad y evitar que quede bloqueada. Los usuarios de Meta Quest recibirán una notificación para que introduzcan de nuevo su fecha de nacimiento, un dato que no será visible de manera pública pero que ayudará a la compañía tecnológica ha determinar su edad. Se trata de un trámite obligatorio, para el que Meta concede 30 días desde la recepción de la notificación para completar, ya que en caso de no introducir la fecha de nacimiento, la cuenta quedará bloqueada, como informa en su blog oficial. También quedará restringido el uso de la cuenta si la fecha no coincide con la que se introdujo inicialmente. En este caso, el usuario deberá facilitar un documento de identidad oficial para verificar la edad correcta. La compañía busca adecuar los ajustes de privacidad y seguridad a la edad de los usuarios, quienes podrán usar una de las tres modalidades disponibles: la cuenta para adultos (mayores de 18 años), la cuenta para adolescentes (entre 13 y 17 años) y la cuenta para preadolescentes (entre 10 y 12 años). Las cuentas de menores de edad, además de contar con restricciones mayores, especialmente las de los preadolescentes, tienen asociadas también una serie de herramientas de control parental que limitan, por ejemplo, la comunicación con otros usuarios o los juegos y aplicaciones que se usan y descargan.