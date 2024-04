Martes, 2 de abril de 2024 (22.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Herzog se disculpa con José Andrés por la muerte de 7 empleados de WCK en ataque en Gaza

Jerusalén (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó por teléfono al chef español José Andrés para disculparse por la muerte de siete empleados de la organización que él fundó, World Center Kitchen (WCK), en un ataque israelí anoche en el centro de la Franja de Gaza. "El presidente Herzog expresó su profundo pesar y sus sinceras disculpas por la trágica pérdida de vidas del personal de WCK en la Franja de Gaza anoche, y envió sus condolencias a sus familias y seres queridos", indicó un comunicado de Presidencia. Herzog también reiteró el compromiso de Israel en garantizar "una investigación exhaustiva de la tragedia", como han prometido tanto el Ejército como el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

ISRAEL PALESTINA

Barcos de ayuda a Gaza se retiran tras ataque a WCK. Israel admite mató sin intención a trabajadores

Viena/Nicosia/Jerusalén (EFE).- La flotilla con ayuda humanitaria para Gaza vuelve a su base en Chipre con buena parte de su carga sin entregar, tras el ataque israelí en el que el lunes murieron siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen (WCK), que ya anunció la interrupción de sus operaciones. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, admitió que el Ejército israelí mató de forma "no intencionada" a los siete trabajadores. Agregó que habrá una investigación pero dijo que este tipo de cosas "suceden en la guerra". Mientras tanto la guerra en Gaza ya se ha cobrado la muerte de más de 32.900 personas.

ISRAEL PALESTINA

EE.UU. pide a Israel una investigación "rápida, completa e imparcial". Canadá y Reino Unido se suman

París/Londres/Toronto (Canadá) (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, pidió a Israel desde París "una investigación rápida, completa e imparcial" sobre el ataque contra trabajadores de WCK, que son "héroes" y "deben ser protegidos". Otros países también protestaron. Canadá se unió a la demanda y solicitó una "completa investigación", así como que "los responsables de estas muertes rindan cuentas". El Gobierno británico pidió a Jerusalén que explique "urgentemente" qué ocurrió y convocó a la embajadora de Israel en Londres, Tzipi Hotovely, por la "inaceptable" muerte de tres cooperantes británicos de WCK.

EEUU CHINA

Biden y Xi hablan de Taiwán, tecnología y fentanilo en una llamada telefónica "franca"

Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, conversaron este martes sobre Taiwán, tecnología y fentanilo en una llamada telefónica que la Casa Blanca caracterizó como "franca" y en la que, según el Gobierno chino, hubo algunos roces. Se trató de la primera llamada telefónica entre los dos líderes desde julio de 2022 y la primera conversación entre ambos desde la reunión que mantuvieron en noviembre del año pasado en San Francisco y en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El objetivo de Biden, según la Casa Blanca, era "hacer un chequeo" con Xi en un intento de que las dos potencias mantengan el contacto y evitar que un incidente desemboque en una crisis de consecuencias impredecibles, según explicó a la prensa un alto funcionario estadounidense.

PERÚ BOLUARTE

Presidente de la Corte Suprema de Perú niega que allanamiento a Boluarte sea inconstitucional

Lima (EFE).- El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, afirmó que el allanamiento al domicilio de la jefa de Estado, Dina Boluarte, y al Palacio de Gobierno, cumplió con la ley y no fue inconstitucional, como denunció el Gobierno. "Ninguna medida que se ha adoptado es inconstitucional. Acá tenemos que ser claros, la Policía ha cumplido su papel, no tenemos que culparla de nada, se ha llevado adelante un procedimiento y se siguió", dijo Arévalo a medios de comunicación. Añadió que fue la Fiscalía quien hizo la petición de allanar el domicilio y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación por un caso de corrupción, y que el juez autorizó el descerraje de la puerta.

HAITÍ CRISIS

La ONU pide a Haití formar "sin demora" un Gobierno de transición para frenar la violencia

Ginebra (EFE).- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió, en un debate sobre la situación en Haití, que las autoridades del Estado caribeño alcancen un acuerdo para formar "sin demora" un gobierno de transición que frene los crecientes niveles de violencia de bandas en el país. En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, el alto comisionado Volker Türk presentó un nuevo informe de su oficina en el que denuncia que desde principios de año se ha registrado una intensificación de los ataques perpetrados por bandas criminales contra comisarías de policía, prisiones y otras instalaciones, con el objetivo de "derrocar a las autoridades en el poder". Esta escalada de violencia ha tenido "consecuencias devastadoras" para la población del país, la cual, según Türk, no puede esperar más ante la violación "sin precedentes" de sus derechos humanos.

FINLANDIA TIROTEO

Un menor mata a otro en un colegio de Finlandia y hiere a otros dos. El suceso conmociona al país

Helsinki (EFE).- Un menor de 12 años mató este martes a uno de sus compañeros de colegio e hirió a otros dos de la misma edad en el sur de Finlandia. El autor del tiroteo fue detenido por la policía cuando huía con una pistola que pertenecía a un familiar y que contaba con licencia. Se desconocen todavía los motivos pero el suceso ha conmovido al país nórdico, donde ha abierto un debate sobre el acoso escolar y la salud mental. Finlandia es, según datos de la ONU, el país más feliz del mundo, con un sistema escolar modélico. Pero la policía reveló que semanalmente hay varias amenazas contra centros escolares y los agentes patrullan para mantener la seguridad.

MÉXICO ELECCIONES

El Gobierno de México reconoce al asesinato de 15 aspirantes a las elecciones

Ciudad de México l (EFE).- El Gobierno de México reconoció este martes el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso rumbo a las elecciones del 2 de junio, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado, además de haber recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección ante el riesgo de violencia. De las víctimas, solo dos se habían registrado ya como candidatos oficiales ante las autoridades electorales, cinco eran precandidatos y ocho eran aspirantes, es decir, solo habían expresado su intención de buscar un puesto. Esta cifra oficial está sin embargo por debajo de otros conteos, que sitúan el número de asesinados entre 20 y 30.

SIRIA ISRAEL

Irán pide a la ONU que actúe tras ataque a consulado en Siria. Israel sugiere su responsabilidad

Teherán /Jerusalén (EFE).- Irán pidió este martes a la ONU que tome medidas ante el ataque contra su consulado en Siria que costó la vida a siete guardias revolucionarios y seis ciudadanos sirios y del que acusa a Israel, en lo que considera una vulneración de la Convención de Viena. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que Israel se encuentra en una guerra en múltiples frentes y que actúa "en todas partes, todos los días" para disuadir esas amenazas, en lo que parece una admisión velada de la autoría israelí del ataque en Damasco contra la oficina diplomática.

EEUU ELECCIONES

Equipo de Biden pone el aborto en el centro de su campaña y pide defenderlo en las urnas

Washington (EFE).- La campaña del presidente demócrata Joe Biden, quien optará a la reelección el próximo 5 de noviembre, puso este martes el foco en la protección del aborto y llamó a los ciudadanos a defenderlo en las urnas.Sus responsables lanzaron un anuncio audiovisual titulado 'Confianza' en el que Biden habla sobre la elección que enfrentarán los estadounidenses en lo que respecta a la libertad reproductiva. Se dirige especialmente a votantes de los estados bisagra, entre ellos Florida, donde el lunes la Corte Suprema decidió mantener la actual prohibición del aborto de 15 semanas en Florida. Biden lo calificó de "indignante".

VENEZUELA ELECCIONES

La coalición antichavista anuncia que su candidatura presidencial provisional fue admitida

Caracas (EFE).- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, anunció este martes que la candidatura, que inscribió de manera provisional, de Edmundo González Urrutia, para las elecciones presidenciales del 28 de julio fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral. El pasado 26 de marzo la PUD aclaró que inscribió, de manera provisional, a González Urrutia como su candidato a los comicios presidenciales, ante la "clara imposibilidad" de postular a Corina Yoris, elegida al no poder competir María Corina Machado por estar inhabilitada para ejercer cargos de elección popular.

CANADÁ OBITUARIO

El cómico Joe Flaherty, icono de la comedia de improvisación, muere a los 82 años

Toronto (Canadá) (EFE).- El actor y cómico de improvisación estadounidense Joe Flaherty, uno de los protagonistas de la serie canadiense 'Second City Television' (SCTV) y la serie de NBC 'Freaks and Geeks', murió a los 82 años de edad según informó este martes su familia. Flaherty, que también participó en películas como 'Happy Gilmore' (1996) junto con Adam Sandler o 'Back to the Future 2' (1989), fue compañero de algunos actores de la 'edad dorada' de la comedia canadiense: el ya fallecido John Candy, Martin Short, Rick Moranis y Catherine O'Hara entre otros. EFE

int-jam/jrh/lnm