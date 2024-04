José Ortega Cano confiesa que le desea "lo mejor" a Ana María Aldón en su boda con Eladio

"Ahora no me quiero casar". Esta es la sorprendente confesión que Ana María Aldón ha hecho en 'Fiesta' a pocas semanas de darle el 'sí quiero' a su novio Eladio tras un año de intensa relación. "Estoy disfrutando tanto de los preparativos que no quiero que llegue el momento" ha reconocido muy emocionada, confirmando que está atravesando una de las etapas más felices de su vida en plena cuenta atrás apra su boda con el empresario, cuya fecha exacta se desconoce por el momento. Unas declaraciones a las que ya ha reaccionado José Ortega Cano, que de regreso en Madrid tras unos días de descanso en el Sur con su familia ha asistido a la corrida del Domingo de Resurreción en Las Ventas. "Muy bien, muy bien, ha ido estupendo. Ha habido un poco de cada cosa, de descanso y de viaje" ha afirmado con una sonrisa cuando le hemos preguntado por su Semana Santa. Siempre discreto, el extorero no ha querido entrar en detalles sobre cómo es su relación con Ana María, de la que se separó en otoño de 2022 y de la que hace poco más de un año que está divorciado. Sin embargo, sí ha confirmado con un asentimiento de cabeza que le desea lo mejor en su boda con Eladio. En cuanto a cómo está su corazón, el viudo de Rocío Jurado todavía no ha encontrado el amor un año y medio después de su ruptura con la tertuliana, pero como ha confesado en más de una ocasión, está encantado con su soltería y, a sus 70 años no tiene prisa por volver a enamorarse.