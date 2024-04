Houda Bakkali presenta su proyecto democratizador 'Arte digital, cultura digital' en la Alliance Francesa de Madrid

La artista hispano-marroquí Houda Bakkali presenta su proyecto 'Arte digital, cultura digital' que pretende democratizar y universalizar ambas disciplinas a través de nuevas narrativas, tras el éxito de su exposición 'Pecados capitales' y que se expondrá en la Alliance Francesa en Madrid dentro de su programación cultural por su 40 aniversario. La propuesta artística y divulgativa de Houda Bakkali entreteje muestras de arte y encuentros divulgativos sobre los retos, usos y utilidades del arte digital, abordando conceptos como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la web3 o el metaverso. Además, pone el foco en el binomio del arte y las nuevas tecnologías para los entornos educativos. "En el basto mundo del arte digital, existe una luz brillante que destaca entre las multitudes, una mente creativa cuyo trabajo despierta emociones y estimula la imaginación. Esta luz lleva el nombre de Houda Bakkali, una artista digital cuya obra no solo cautiva, sino que también redefine los límites de la expresión artística en nuestro entorno cultural", ha afirmado Julián Ocaña Carreño, director de la Alliance Francesa de Madrid . Para Ocaña Carreño, Houda Bakkali no es solo una artista digital. "Su arte trasciende las fronteras del lienzo digital para tocar los corazones y las mentes de quienes tienen el privilegio de contemplarlo. En un mundo donde la tecnología y la imaginación convergen, Houda ilumina el camino hacia un futuro donde el arte digital no solo es apreciado, sino celebrado como una forma de expresión verdaderamente única y poderosa", ha añadido. El proyecto incluye exposiciones de arte físicas y virtuales que sumergen al público en el color y las miradas femeninas. Junto con el tributo a la belleza y la visión de un futuro esperanzador, Bakkali emplea en su proceso creativo diferentes plataformas, desde el lienzo a la realidad aumentada pasando por contenidos audiovisuales y espacios inmersivos e interactivos. 'Arte digital, cultura digital' de Bakkali busca crear sinergias y acercar al público las nuevas narrativas y aborda conceptos como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y los ecosistemas de la web3 o el metaverso a través del hilo conductor del arte. "Es un reto ilusionante y abrumador, como lo es la trayectoria y el prestigio de la Alianza Francesa, con más de 140 años de historia, abanderando el legado cultural francés en todo el planeta. La versatilidad del arte digital, el poder de la creatividad y la utilidad de las nuevas tecnologías forman una combinación perfecta que, sin duda, puede continuar impulsando el idioma, el arte y la cultura francesa del futuro", ha destacado la propia Bakkali.