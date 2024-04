Fundador de Amazon paga US$90 millones por una tercera mansión en Florida

(Bloomberg) -- Jeff Bezos está ampliando su imperio inmobiliario con una tercera mansión en la exclusiva isla Indian Creek, al sur de Florida.

El fundador de Amazon.com Inc. acordó pagar unos US$90 millones en una transacción privada por una vivienda de seis dormitorios en el enclave del área de Miami, según personas con conocimiento del asunto. Bezos planea permanecer allí mientras derriba las otras casas que compró en la isla, señaló una de las fuentes.

Un representante de Bezos declinó hacer comentarios. Los registros de la propiedad muestran que la casa se vendió por última vez en 1998 por US$2,5 millones.

Bezos, la segunda persona más rica del mundo con una fortuna de US$203.700 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, anunció en noviembre que se mudaría de Seattle a Miami. Desembolsó US$147 millones por dos mansiones en Indian Creek, una isla artificial tan famosa por su riqueza que es apodada “Billionaire Bunker”. Otros residentes son Jared Kushner e Ivanka Trump, Tom Brady y Carl Icahn.

Desde febrero, Bezos ha vendido cerca de US$8.500 millones en acciones de Amazon. Su anterior venta había sido en 2021. Bezos, de 60 años, no ha dicho qué planea hacer con lo recaudado.

Bezos también posee una casa en Washington, una finca en Maui y una mansión en Beverly Hills que compró por US$165 millones en 2020.

El exbanquero Javier Holtz aparece como el último propietario de la mansión adquirida por Bezos, ubicada en el 28 Indian Creek Island Road.

