El base Rajon Rondo anuncia oficialmente su retirada con 38 años

El base estadounidense Rajon Rondo, de 38 años y 1,85 metros de estatura, anunció este martes oficialmente su retirada de la NBA tras haber conquistado dos anillos de campeón, primero con los Boston Celtics en 2008 y luego con Los Angeles Lakers en 2020. Durante una entrevista en el pódcast 'All the Smoke Productions', Rondo confirmó su retirada. "¿Hemos visto lo último de Rajon Rondo en la NBA?", le preguntaron. "Absolutamente", respondió el exjugador también de Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers y Cleveland Cavaliers. "Sí, ya he terminado, no puedo. Tengo que pasar tiempo... prefiero pasar tiempo con mis hijos que ganar 200 millones de dólares e ir diciéndoles ciertas cosas por ahí", dijo Rondo, que a lo largo de su trayectoria fue elegido cuatro veces para el All-Star (2010, 2011, 2012 y 2013). Además, fue tres veces el máximo asistente de la NBA (2012, 2013 y 2016), fue una vez el máximo recuperador de balones (2010), estuvo una vez en el Tercer Mejor Equipo de la temporada (2012) y fue incluido dos veces en el Mejor Equipo Defensivo de la temporada (2010, 2011).