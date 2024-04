EEUU admite que no hay "mucha esperanza" de elecciones libres en Venezuela, pero "todavía hay tiempo"

El máximo responsable del Gobierno de Estados Unidos para temas de América Latina, Brian A. Nichols, ha advertido de las carencias democráticas que aún persisten en Cuba, Nicaragua y Venezuela y, en relación a este último país, ha admitido a día de hoy que la inhabilitación de opositores y el aumento de la represión no permiten albergar "mucha esperanza" de que vayan a organizarse elecciones libres, si bien cree que "todavía hay tiempo" para que el "régimen" de Nicolás Maduro "cambie de ruta". Nichols, que ha visitado España para plasmar las prioridades de la Administración de Joe Biden en América Latina, ha abogado durante un acto en Casa de América por la celebración en Venezuela de elecciones "inclusivas" y "competitivas", si bien considera que "eso depende de Maduro y de los que le rodean". El secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental ha explicado que Washington asumió "un riesgo calculado" al aliviar parte de las sanciones contra Venezuela y ha recordado que el permiso temporal para ciertas actividades expira el 18 de abril, momento en el que el Gobierno norteamericano se reserva el derecho de retomar todos los castigos. En este sentido, ha apuntado que la "esperanza de un camino democrático" fue lo que condujo al Acuerdo de Barbados suscrito en octubre por chavistas y opositores, pero a día de hoy "los representantes de Maduro no han cumplido los compromisos", entre otras cosas por el mantenimiento de la inhabilitación a María Corina Machado y la imposibilidad de su teórica sustituta, Corina Yoris, de inscribirse a las presidenciales. Estados Unidos tiene "graves preocupaciones" por las detenciones de opositores y activistas en estas últimas semanas. Nichols ha resaltado los llamamientos de España en favor de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel y ha pedido su "inmediata liberación". Cree además que las críticas públicas del Gobierno de Colombia y de su presidente, Gustavo Petro, a la represión sobre la oposición en Venezuela son "importantes", ya que se trata de un dirigente con "mucho peso" en la región. ALABA EL "COMPROMISO" DE ESPAÑA Sobre la posibilidad de que España pueda promover dentro de la UE una relajación de las sanciones en Venezuela, ha apuntado que se trata de decisiones "independientes" y que, en cualquier caso, se mantiene un "contacto muy estrecho" con vistas a actuar de manera "coordinada" a ambos lados del Atlántico. "No dudo del compromiso firme de España de apoyar la democracia a nivel global", ha señalado el secretario de Estado adjunto al alabar el papel español especialmente en América Latina, enfatizando el peso que tuvo dicha región durante la presidencia del Consejo de la UE en la segunda mitad de 2023. Además, ha aplaudido la implicación española en "prioridades compartidas" como el desarrollo económico, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la corrupción o la adopción de políticas migratorias justas. España se ha ofrecido a acoger parte de los migrantes que se inscriban en decenas de centros que Estados Unidos prevé abrir en Centroamérica para favorecer las canales legales de inmigración. "Los migrantes deben aprovechar estas vías legales en lugar de emprender un peligroso viaje", ha dicho Nichols, que ha advertido de que las autoridades norteamericanas serán "firmes" en frontera ante un flujo de llegadas que califica de "abrumador". CUBA Y NICARAGUA Con respecto a Cuba, Nichols considera que la isla atraviesa un momento "clave", marcado en las últimas semanas por un auge de las protestas sociales para reclamar mejoras sociales. La "solución para todos estos problemas", ha añadido, "es la democracia". El político norteamericano ha aplaudido el "valor" de la ciudadanía cubana y su "compromiso" con los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, algo "sumamente impresionante" a su juicio. Así, ha hecho suyo el discurso de Biden en favor de una política "dura" con el régimen pero "suave" con el pueblo. Estados Unidos "sigue presionando" para lograr la liberación de los presos políticos --más de un millar, ha recordado Nichols--, si bien ve "varias razones para tener esperanza" en cuanto al desarrollo de la isla, ya que "el sector privado suministra cada vez más bienes y servicios básicos que el Gobierno no puede proporcionar" y, al mismo tiempo, da ingresos a una población "ansiosa por trabajar" y por tener "una vida digna". Por otra parte, Nichols ha aludido a la situación en Nicaragua y, en particular, al "comportamiento represivo y antidemocrático" de sus autoridades, que buscan "silenciar" a la sociedad civil y encarcelan "injustamente" a cientos de personas. Ha agradecido la oferta de nacionalidad planteada por España a los presos que fueron desterrados de Nicaragua, "una muestra de humanidad y solidaridad" que llegó mientras estas personas aún "se recuperaban de su trauma". Nichols ve además un "papel clave" de España para movilizar a la UE en la reciente adopción una postura firme "a favor de la democracia" en Guatemala, después del pulso librado entre la Fiscalía y el presidente Bernardo Arévalo tras las elecciones del año pasado. "La Presidencia de Arévalo demuestra cómo los ciudadanos pueden hacer ir su voz", ha sentenciado. Washington aspira en términos generales a que todo el hemisferio occidental pueda consolidarse como un "bastión de la democracia", en la medida en que sólo haya avances en este sentido pueden garantizar "más seguridad y prosperidad". El caso de Ecuador, con las reformas impulsadas por Daniel Noba, "demuestra que la democracia supone resultados", ha apostillado. La Administración estadounidense ve una "prioridad máxima" recuperar la estabilidad en Haití, lo que pasa por "restaurar la institucionalidad" y por el respaldo a la misión internacional que aún sigue pendiente, en la que ha resaltado la ayuda económica ofrecida por España.