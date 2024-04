(Previa) Liverpool y Arsenal esperan el tropiezo del City ante el Aston Villa

Liverpool, Arsenal y Manchester City continúan su lucha por hacerse con la Premier League en una jornada 31 que se disputa entre semana y en la que los 'reds', actuales líderes, reciben al colista; los 'gunners', a dos puntos, se miden en el Emirates Stadium a un Luton en descenso; y los de Pep Guardiola reciben la incómoda visita del Aston Villa de Unai Emery, cuarto clasificado. El Liverpool fue el principal beneficiado en la última jornada de la Premier League. Su victoria remontando al Brighton (2-1), junto con el empate (0-0) entre Manchester City y Arsenal, devolvieron el liderato a los de Klopp, que reciben este jueves (20.30) al colista, el Sheffield United. Un encuentro, a priori, muy decantado del lado de los locales, pero al que los visitantes llegan tras encadenar, por segunda vez esta temporada, dos partidos sin perder. No por ello son menos favoritos los de Klopp, que son el mejor local de la liga inglesa dejando escapar tan solo 6 de los 45 puntos en juego en Anfield. El Liverpool no pierde un partido de Premier ante su afición desde el 22 de octubre de 2022, encadenando una racha de 26 partidos invicto. Además, el equipo de Sheffield ha caído derrotado en los últimos seis encuentros en los que se ha medido al Liverpool. Por su parte, el Arsenal, segundo clasificado a dos puntos del 'Pool', recibe al Luton Towm en el Emirates Stadium este miércoles (20.30) con la posibilidad colocarse primero, al menos a la espera del partido del Liverpool. Para ello, los de Arteta necesitan lograr el triunfo ante el antepenúltimo clasificado y continuar así con su gran racha como local, donde ha ganado sus últimos cinco encuentros. El encuentro supondrá la primera visita del Luton al campo del Arsenal en la 'Era Premier', ya que para encontrar el último enfrentamiento entre ambos en tierra londinenses hay que remontarse hasta la temporada 1991-92, que acabó con victoria 'gunner' (2-0). Eso sí, en caso de lograr asaltar el campo en el que solo han logrado ganar esta temporada Liverpool y West Ham, los 'hatters' saldrían de los puestos de descenso. Por último, el tercer contendiente por el título y actual campeón de la Premier League, el Manchester City, tendrá un complicado duelo en el Etihad Stadium ante el Aston Villa este miércoles (21.15). Los de Guardiola reciben al cuarto clasificado con la obligación de sacar los tres puntos si no quieren marcharse a más de un partido de distancia del liderato. Tendrán que doblegar a un equipo colocado entre los cinco primeros clasificados de la Premier, algo que no han logrado aún esta temporada. De hecho, en el encuentro de ida, los 'villanos' ganaron gracias a un solitario gol de Leon Bailey, en la que fue la primera victoria de Emery ante Guardiola. Además, los visitantes no han perdido lejos de Villa Park en 2024, con una serie de ocho encuentros invictos, mientras que el City solo ha ganado uno de sus últimos tres partidos ligueros. Más allá de la lucha por el título, destaca el encuentro que medirá este jueves (21.15) a Chelsea y Manchester United en Stanford Bridge. Un partido al que los 'blues' llegan a ocho puntos del sexto puesto, precisamente ocupado por el United, por lo que una victoria podría acercarlos a los puestos europeos, mientras que una derrota podría dilapidar definitivamente las aspiraciones de jugar competición continental la próxima campaña. Por su parte, el Manchester United, que no ha ganado en ninguna de sus dos últimas visitas en Premier League, quiere vencer para ultimar sus opciones de alcanzar a Tottenham y Aston Villa en la lucha por el 'top 5' que podría darles acceso a la Liga de Campeones la próxima temporada. Además, Stamford Bridge es un campo que se le da especialmente bien a los 'Diablos Rojos', ya que no han perdido en ninguna de sus últimas siete visitas, consiguiendo el triunfo en tres de ellas. HORARIOS DE LA JORNADA 31 DE LA PREMIER LEAGUE -Martes 2 de abril. Newcastle - Everton 20.30. Nottingham Forest - Fulham 20.30. Bournemouth - Crystal Palace 20.45. Burnley - Wolves 20.45. West Ham - Tottenham 21.15. -Miércoles 3. Arsenal - Luton Towm 20.30. Brentford - Brighton 20.30. Manchester City - Aston Villa 21.15. -Jueves 4. Liverpool - Sheffield United 20.30. Chelsea - Manchester United 21.15.