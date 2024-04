La Justicia india extiende la detención del opositor Arvind Kejriwal por un caso de soborno

La Justicia india ha extendido este lunes la detención del ministro principal del estado de Delhi y destacado opositor al Gobierno indio, Arvind Kejriwal, por un caso de soborno, hasta el 15 de abril, pocos días antes de la celebración de elecciones en el país asiático. La Dirección de Aplicación de India, la agencia responsable de la investigación sobre delitos económicos, ha determinado que Kejriwal no ha cooperado en el marco del caso y que da respuestas "evasivas" a los investigadores, según ha informado la cadena de televisión NDTV. El opositor, quien lidera el Aad Aadmi o Partido del Hombre Común, ha criticado al primer ministro indio, Narendra Modi, antes de entrar al tribunal y ha asegurado que sus acciones "no son buenas para el país", según ha recogido el diario 'The Times of India'. La Justicia india ya amplió su detención el pasado 28 de marzo. Su partido calificó el arresto de persecución y un intento de Modi, quien lidera la formación Bharatiya Janata (BJP) de influir en las elecciones, que se celebran entre el 19 de abril y el 1 de junio. Kejriwal fue detenido hace dos semanas como "conspirador clave" de un caso de sobornos al recibir presuntamente 10 millones de euros para beneficiar a ciertos distribuidores de bebidas alcohólicas. Su arresto desató una oleada de protestas en el estado de Punyab, donde tiene la mayoría en la Asamblea legislativa.