La industria europea de medicamentos genéricos reclama políticas coherentes para mantener su contribución a la salud

Medicines for Europe y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), patronales europea y española de medicamentos genéricos, reclaman políticas coherentes para mantener su contribución a la salud y confían en que las próximas elecciones europeas tendrán un impacto significativo en el futuro de la política sanitaria en Europa. "Las políticas y decisiones de la Unión Europea (UE) pueden dar forma a los sistemas nacionales de salud e influir en la salud y el bienestar de millones de ciudadanos en toda Europa", manifiestan ambas entidades. En el contexto de estos comicios, que tendrán lugar el próximo mes de junio, presentan su manifiesto para el futuro de la política sanitaria en Europa, basado en la acción política en cuatro áreas clave. La primera de esas áreas es no dejar a ningún paciente atrás y para ello confian en reformar las leyes farmacéuticas de la UE para un acceso equitativo, fomentando la competencia oportuna y la incorporación sostenible de medicamentos genéricos y con valor añadido. En segundo lugar, construir una red regulatoria moderna, donde digitalizar, armonizar y automatizar el marco regulatorio de medicamentos; por otro lado, asegurar la producción de medicamentos en europa y para ello consideran que hay que invertir en la industria farmacéutica de medicamentos genéricos para hacerla más competitiva, más verde y más digital, así como mejorar su autonomía estratégica. Y finalmente crear una política para la innovación asequible en medicamentos genéricos "Las elecciones de la UE de 2024 llegan en un momento crítico para la política sanitaria. El mundo ha cambiado completamente desde las elecciones de 2019. Hemos vivido una pandemia mundial y ahora somos testigos de una guerra en Europa Oriental", señala la presidenta de Medicines for Europe, Elisabeth Stampa. "La industria farmacéutica de medicamentos genéricos se ha movilizado para suministrar fármacos en los momentos más difíciles, pero requiere políticas coherentes para mantener su contribución a la salud a través del acceso, la innovación asequible y la seguridad del abastecimiento de medicamentos. ¡Solo juntos proporcionaremos el mejor acceso posible a los medicamentos y equidad en salud!", concluye.