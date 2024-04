El módulo lunar japonés resiste y entra de nuevo en hibernación

El módulo de aterrizaje lunar japonés SLIM completó su segundo periodo de operación en las primeras horas del 30 de marzo y volvió a quedar inactivo para una tercera noche lunar. Antes de la hibernación el módulo tomó esta fotografía de la superficie de su entorno cercano. Durante la segunda fase de operación, loz controladores de misión de la JAXA, la agencia espacial nipona, verificaron principalmente el estado de varios dispositivos encendiendo interruptores y aplicando cargas. Aunque hay algunas fallas en la funcionalidad de la cámara multibanda MBC, todavía funciona, por lo que se sigue verificiando su estado. Si SLIM continúa manteniendo su funcionalidad, la tercera fase de operación se producirá a finales de abril. No está claro si será posible ya que los sensores y otras funciones se están perdiendo gradualmente, según el control de la misión. El módulo robótico Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), apodado el 'francotirador lunar', llegó a la Luna el 19 de enero con una precisión de 100 metros del punto prefijado de destino en Mare Nectaris. Este hito convirtió a Japón en el quinto país en llegar de forma controlada a la Luna, tras EEUU, Rusia, China y la India. Sin embargo, la nave aterrizó de lado debido a problemas en los motores y no pudo operar porque sus células no generaban energía para sus instrumentos debido a la posición del módulo. La situación cambió el 28 de enero y sus instrumentos pudieron realizar diferentes pruebas ciéntificas. Finalmente, el 31 de enero la nave entró en estado inactivo debido a la falta de luz con el inicio de la noche lunar, equivalente a 14 días terrestres. El 25 de febrero se pudo reconectar con la nave para un nuevo periodo de operaciones gracias a que la energía solar recibida permitió cargar las baterías, aunque la nave no está preparada para soportar el frío extremo de la noche lunar. Tras resistir otra noche lunar, la semana pasada se logró activar de nuevo la nave.