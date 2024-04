Cientos de judíos ultraortodoxos taponan autopista israelí contra el reclutamiento militar

Jerusalén, 1 abr (EFE).- Cientos de judíos ultraortodoxos, del grupo extremista Facción Jerusalén, bloquearon este lunes de forma temporal la autopista 4, a la altura de la ciudad de Bnei Brak en la periferia de Tel Aviv, antes de ser desalojados por la Policía antidisturbios.

Esta protesta se produce el día que expiró el plazo, según una orden del Tribunal Supremo de Israel, que permitía la exención militar a los judíos ultraortodoxos, renovada año tras año si estudian a tiempo completo en seminarios religiosos (yeshivas).

El resto de jóvenes israelíes están obligados a servir tres años (dos años para las mujeres) al cumplir la mayoría de edad, y se arriesgan a pena de meses de prisión si se niegan.

El fallo jurídico ordenó al Ministerio de Defensa comenzar desde hoy el proceso de reclutamiento de hombres haredíes y congeló a muchos la subvención pública de manutención que reciben estos estudiantes, después de que el 28 de marzo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solicitó una prórroga de 30 días, que fue rechazada por la fiscalía.

Los manifestantes llevaban carteles que decían "a la cárcel y no al ejército", o "moriremos antes que reclutarnos", según pudo comprobar un fotógrafo de EFE, mientras que un portavoz de Policía confirmó el arresto de cinco de los asistentes "por agredir a los agentes y alterar el orden público".

"Cientos de manifestantes bloquearon la vía, se enfrentaron a la policía, se tumbaron arriesgando sus vidas; arrojaron objetos y atacaron a los caballos y jinetes acompañados de cánticos que llamaban "nazis" y "asesinos" a los policías", detalló hoy un comunicado oficial.

"La Policía actuó para evacuar los vehículos que se encontraban bloqueados y los dirigió por rutas alternas. Ahora la vía se encuentra vacía de vehículos", dijo poco antes de las 20:00 hora local (+2 GMT).

"Si no hay una ley de reclutamiento obligatorio para todos, no será el gobierno el que se desmorone sino el país (entero). Una nación sin un valor común no persistirá", dijo hoy en una reunión con su partido, el derechista laico Israel Beitenu, el diputado Avigdor Lieberman, quien fue hasta 2018 ministro de Defensa.

Tras la movilización masiva de 287.000 reservistas para la guerra en Gaza, que ya dura casi seis meses, además de batallones de soldados desplegados tanto en la frontera norte con el Líbano como en el territorio ocupado de Cisjordania, muchos israelíes piden a Netanyahu que todos los jóvenes en Israel cumplan con su “deber militar".

Pero la actual coalición de su gobierno depende del apoyo vital de los partidos ultraortodoxos -Shas y Judaísmo Unido de la Torá- contrarios al alistamiento de sus jóvenes y quienes podrían hacer caer el Ejecutivo si son obligados a ello, mientras que miembros del Likud (el partido de Netanyahu) y del partido de extrema derecha Sionista Religioso urgen a que la exención se termine.

Ayer, se produjeron también altercados entre vecinos ultraortodoxos y cientos de miembros del grupo Hermanos en Armas, formado por reservistas, en el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, en Jerusalén, donde algunos religiosos lanzaron huevos a los exmilitares, según testigos y vídeos colgados en redes sociales. EFE

pms/fpa

(foto) (vídeo)