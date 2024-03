Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' saca su lado más cariñoso con una joven y atractiva mujer en Las Ventas

Habitual en este tipo de citas, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' no se quiso perder la inauguración de la temporada taurina en la plaza de toros de Las Ventas con un cartel formado por Antonio Ferrera, Octavio Chacón y Gómez del Pilar. Una cita especial a la cual el empresario acudió muy bien acompañado por una joven mujer con la que estuvo especialmente cariñoso y atento. De lo más cercanos, Luis Miguel y su acompañante compartieron miradas de complicidad, conversación e innumerables muestras de cariño haciendo caso omiso a lo que sucedía en el coso. Con las manos entrelazadas, la pareja demostró que comparten una relación de lo más especial que parece alejarse de una simple amistad. Muy atento con su acompañante en todo momento, el empresario no dudó en besarla en la mejilla en repetidas ocasiones a lo largo de la jornada. Uno de los momentos destacados fue cuando la pareja se puso de pie para observar la plaza, mientras los presentes agitaban pañuelos blancos en señal de aprecio por el espectáculo. Además, se pudo observar a Luis Miguel colocando su mano en el muslo de su acompañante mientras compartían pipas y momentos de risas, consolidando así su complicidad y cercanía. Aunque la identidad de la acompañante no ha sido revelada, su presencia en la plaza de toros junto al empresario no pasó desapercibida para los presentes en el evento taurino más importante del inicio de temporada en Las Ventas.