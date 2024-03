Los abogados del Gobierno británico dicen que Israel viola la ley, según una diputada

Londres, 31 mar (EFE).- Una destacada diputada conservadora ha revelado que los abogados del Gobierno británico consideran que Israel viola la legislación humanitaria internacional en la guerra en Gaza, lo que obligaría al Reino Unido a detener la venta de armas a ese país, publica este domingo 'The Observer'.

El periódico difunde la grabación de unas declaraciones que hizo durante un evento de recaudación de fondos el 13 de marzo en Londres Alicia Kearns, la presidenta de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes (baja).

En el audio filtrado, la parlamentaria dice a los presentes: "El ministerio de Exteriores ha recibido asesoramiento legal oficial de que Israel ha violado el derecho internacional humanitario, pero el Gobierno no lo ha anunciado".

"No lo han dicho ni han detenido las exportaciones de armas. Han aplicado algunas sanciones muy pequeñas a los colonos israelíes, todos en la comunidad internacional están de acuerdo en que los asentamientos son ilegales", afirma.

Kearns confirmó este sábado al dominical que mantiene sus comentarios y pidió transparencia al Ejecutivo conservador del primer ministro, Rishi Sunak.

"Sigo convencida de que el Gobierno ha completado su evaluación sobre si Israel demuestra un compromiso con el derecho internacional humanitario y que ha concluido que Israel no está demostrando ese compromiso, que es la decisión legal" que condiciona por ejemplo la exportación de armas, declaró.

"La transparencia en este momento es primordial, sobre todo de cara a preservar un orden internacional fundamentado en una serie de reglas", agregó.

La posible existencia de este asesoramiento legal en contra de los actos de Israel pone en cuestión las declaraciones a favor de ese país de numerosos miembros del Gobierno británico, que bien han dicho que respeta la ley o han eludido el asunto.

En una comparecencia en enero ante la comisión presidida por Kearns, el ministro de Exteriores, David Cameron, fue preguntado sobre si había recibido tal asesoramiento.

"No me acuerdo de cada trozo de papel que me han puesto delante... No quiero responder a esa pregunta", contestó.

Cuestionado de nuevo por 'The Observer' a raíz de su noticia de este domingo, un portavoz del Foreign Office aseguró que "se mantiene bajo revisión el asesoramiento sobre la adhesión de Israel al derecho internacional humanitario y los ministros actúan de acuerdo con esos consejos, por ejemplo, al considerar las licencias de exportación".

"El contenido del asesoramiento al Gobierno es confidencial", manifestó la fuente. EFE

jm/amg