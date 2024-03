Ernesto Valverde: “Quizá no hemos jugado con la tensión que requería el partido”

Madrid, 31 mar (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, aseguró, tras perder 2-0 frente al Real Madrid a seis días de disputar la final de la Copa del Rey que “quizá” no han “jugado con la tensión que requería el partido”, ya que tenían que “haber estado más metidos” en él.

“Siempre es complicado venir, aunque era una oportunidad para nosotros. Tenemos una final en seis días, es difícil quitárselo a la cabeza. El partido había que jugarlo. Quizá no hemos jugado con la tensión que requería el partido. En el primer tiempo no hemos estado bien, ellos tampoco, pero a ellos no les hace falta. En la segunda parte tuvimos que arriesgar y en la jugadas con espacios y contragolpes suyos es peligrosísimo”, dijo en rueda de prensa.

“Lo de la tensión es una forma de hablar. Teníamos que haber estado más metidos en el partido, que queríamos estarlo. No hemos empezado el partido como nos hubiese gustado. La semana que viene es una final y hay que llegar en las mejores condiciones, a nivel futbolístico y mental”, añadió.

“Sabemos cómo se las gasta el Madrid. En los primeros minutos hemos tenido el balón, pero no hemos llegado. Y ellos no nos han perdonado en la primera, con tres pases y gol”, completó.

Una rueda de prensa en la que la final de la Copa del Rey contra el Mallorca del próximo sábado fue protagonista.

“Nosotros vemos la final como una oportunidad, igual que el rival. En una final no hay favoritos, si no llegan Real Madrid o Barcelona”, aseguró.

“Es mucho mejor que haya optimismo a que haya pesimismo, pero lo que hay es ilusión. Como ocurre en Mallorca. Ellos también tendrán ilusión por la final y por ganar. Pero eso nos da igual a nosotros. Lo que viste a una final está muy bien, hay un gran movimiento de gente, lío con las entradas… pero hay uno que va a ganar y otro que va a perder; y se decidirá en el campo. Por eso, nos tenemos que centrar en lo que ocurra en el campo”, dijo.

“Si hay algo que tengo claro es que valoramos muchísimo al rival. Hoy al Real Madrid y el sábado que viene frente al Mallorca; contra los que hemos jugado cuatro partidos y hemos empatado tres. Me da igual lo que piensen los de fuera”, valoró.

Para la final frente al Mallorca son duda Yeray Álvarez y Nico Williams. El primero sufrió “un pequeño problema en el aductor” en el minuto 24 del partido frente al Real Madrid y el segundo “unas pequeñas molestias”. EFE

