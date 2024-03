El mexicano 'Rey' Martínez vence al venezolano Córdova y conserva su título mosca del CMB

Redacción Deportes, 30 mar (EFE).- El mexicano Julio César 'Rey' Martínez se impuso este sábado por decisión mayoritaria al venezolano Angelino 'Huracán' Córdova y conservó su título de campeón del peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Dos de las tarjetas de los jueces del combate realizado en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) favorecieron a 'Rey' por 114-112, la otra dio el combate 113-113.

Con el triunfo, el dirigido por Eddy Reynoso, mismo entrenador de 'Canelo' Álvarez tiene marca de 21 peleas ganadas, 15 por nocaut, y tres perdidas. Córdova quedó con récord de 18 triunfos, 12 por la vía rápida, una derrota y un empate.

El venezolano hizo honor a su sobrenombre, arrancó el combate como un huracán que hizo daño al cuerpo y al rostro del campeón en el centro del cuadrilátero. Así dominó los dos rounds de apertura.

'Rey' despertó en el tercer episodio con poderoso recto que impactó la boca del retador, quien cayó a la lona y aunque se levantó. El nacido en la Ciudad de México le repitió la dosis unos segundos después con otra zurda que regresó al 'Huracán' a la lona.

Para el siguiente episodio las ágiles piernas que presumió el oriundo del estado venezolano Bolívar perdieron fuelle.

Con aires renovados, Angelino se fajó en el centro del ring en intercambio con el monarca en el quinto, pero pagó el precio; fue castigado con un gancho y un volado de derecha que le cimbraron las piernas y lo obligó a recurrir al amarre para mantenerse de pie.

La intensidad del combate no decayó en el sexto y séptimo episodio. A pesar de su nariz sangrante por los embates del monarca Córdova no retrocedió y se fajó ante un 'Rey' que castigó reiteradamente su rostro con ganchos de izquierda.

La recompensa a la valentía del 'Huracán' llegó en el octavo cuando abrió la ceja derecha de 'Rey' con un volado de zurda.

En el noveno el mexicano acusó cansancio, pero no poder en su pegada. Conectó con gancho y repeticiones de derecha que obligaron al rival a quemar reservas físicas con salidas hacia las cuerdas.

Angelino reventó la ceja derecha de 'Rey' con un cabezazo en el 10, por el que sólo recibió una advertencia.

El cierre fue frenético. Angelino con la quijada y la nariz inflamadas, Martínez sangrante de ambas cejas. Córdova incansable, Julio César, sin dejar de tirar golpes.

"Los cabezazos no me dejaron ver, pero estoy muy contento. Mis respetos para Angelino Córdova. Quiero los cuatro cinturones de peso mosca y no voy a descansar hasta obtenerlos", dijo 'Rey' al final del combate. EFE

